"Землёй не будете торговать?": Путин одним вопросом о Национальном космическом центре вызвал смущенную улыбку Рогозина

Сегодня во время рабочей встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным президент России Владимир Путин поддержал проект создания Национального космического центра.

Рогозин показал главе государства эскиз и подробно рассказал о том, что планируется разместить на территории в 250 тысяч "квадратов".

В одном месте Роскосмос планирует собрать 20 тысяч сотрудников.

"Вот вырастет одна башня, это центральный инженерный офис "Роскосмоса" и офисы наших предприятий, - перечисляет Рогозин. - А за ним будет сам завод Хруничева. Во-первых, сам завод сохраняется и развивается, мы сейчас вкладываем в него дополнительные средства".

При этом глава Роскосмоса добавил, что в технопарке можно будет разместить компании, которые так или иначе связаны с госкорпорацией. Это и те, что занимаются механикой, и те, что работают в сфере микроэлектроники.

В ответ глава государства задал Рогозину один вопрос, который, судя по кадрам, которые распространились по соцсетям, вызвал у главы Роскосмоса смущенную улыбку.

"Землёй не будете торговать?" - поинтересовался Путин.

"Ни в коем случае", - улыбаясь, ответил Рогозин.

"Надеюсь, - резюмировал президент. - Спасибо".