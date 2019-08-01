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"Землёй не будете торговать?": Путин одним вопросом о Национальном космическом центре вызвал смущенную улыбку Рогозина
01 августа 2019, 17:09 • 108 • Политика
Президент России Владимир Путин поддержал проект создания Национального космического центра. Но при этом одним встречным вопросом вызвал на лице главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина смущенную улыбку. "Землёй не будете торговать?" - поинтересовался глава государства. "Ни в коем случае", - улыбнулся в ответ Рогозин.
Сегодня во время рабочей встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным президент России Владимир Путин поддержал проект создания Национального космического центра.
Рогозин показал главе государства эскиз и подробно рассказал о том, что планируется разместить на территории в 250 тысяч "квадратов".
В одном месте Роскосмос планирует собрать 20 тысяч сотрудников.
"Вот вырастет одна башня, это центральный инженерный офис "Роскосмоса" и офисы наших предприятий, - перечисляет Рогозин. - А за ним будет сам завод Хруничева. Во-первых, сам завод сохраняется и развивается, мы сейчас вкладываем в него дополнительные средства".
При этом глава Роскосмоса добавил, что в технопарке можно будет разместить компании, которые так или иначе связаны с госкорпорацией. Это и те, что занимаются механикой, и те, что работают в сфере микроэлектроники.
В ответ глава государства задал Рогозину один вопрос, который, судя по кадрам, которые распространились по соцсетям, вызвал у главы Роскосмоса смущенную улыбку.
"Землёй не будете торговать?" - поинтересовался Путин.
"Ни в коем случае", - улыбаясь, ответил Рогозин.
"Надеюсь, - резюмировал президент. - Спасибо".
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