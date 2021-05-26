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"Зелёный цвет" Байдена поставил русских в тупик: "Мы удивлены"

26 мая 2021, 20:50  •  176 • Политика
Появившиеся недавно в Сети презентационные ролики американской армии, в которых речь идёт то о солдатах-гомосексуалистах, то о солдатах-трансгендерах, заставили недоумевать весь мир. Военный политолог Кошкин напомнил, что эти новые веяния, в частности смену пола за счёт налогоплательщиков, отметил "зелёным цветом" сам президент Байден. "Мы, на самом деле, удивлены", - признался эксперт.
Американские блогеры, звёзды YouTube наперебой обсуждают и сравнивают презентационные ролики, опубликованные армиями США и России. Они пишут, что Россия показала сильных мужчин, которые пришли для того, чтобы защищать свою страну, а американцы выложили ролик с девочкой, дочерью двух лесбиянок. А не так давно появился ролик об экипаже вертолёта, набранном исключительно из гомосексуалистов.
Даже блогеры и ютьюберы в США признают, что это просто издевательство и позор. Между тем эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин напомнил старую истину: армия - это зеркало общества.
Сегодня, по его мнению, состав Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки олицетворяет те проблемы, которые захлестнули общество, в частности, связанные с гендерными особенностями.
"Соединённые Штаты Америки стараются как-то отреагировать, а именно - дать приоритет сексуальным меньшинствам", - добавил эксперт в беседе с Царьградом. Он напомнил, что эти направления государственной политики "обозначил зелёным цветом 46-й президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден".
То, что "носители мнений" в Америке обеспокоены состоянием вооружённых сил, вполне естественно, считает Кошкин.
Подобные ролики, по его словам, больше характеризуют озабоченность сменой пола военнослужащего, чем его способностью качественно выполнить боевую задачу по защите интересов своей страны.
Так что мы, на самом деле, удивлены. И откровенно надо признать, что если и дальше одна из пока что сильнейших армий мира будет так пропагандировать состав своих вооружённых сил, то это отразится в целом и на состоянии здоровья, и на отношении к вооружённым силам в других государствах мира,
- резюмировал наш собеседник.

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