"Зелёные" Зеленского в агонии: Мэра Днепра атаковали зелёнкой

На мэра города Днепр (бывший Днепропетровск) Бориса Филатова было совершено нападение. Об этом политик рассказал сам в Facebook.

Инцидент произошел 5 сентября. Во время встречи с местными жителями Филатова облил зелёнкой некий активист. Злоумышленника задержали сами горожане.

Как считает сам мэр, к инциденту могут быть причастны представители партии Владимира Зеленского "Слуга народа", которая находится в агонии, попытавшиеся дискредитировать главу города. Кроме того, на всех встречах Филатова присутствовали журналисты телеканалов, которые контролируют его оппоненты: предприниматель Александр Петровский ("Нарик") и олигарх Игорь Коломойский.

Так, "Слуга народа" поддерживает на выборах мэра Сергея Рыженко, которого связывают именно с "Нариком". При этом соцопросы в Днепре показывают, что жители поддерживают именно Филатова (более 42% по данным группы "Рейтинг").

"Единственное, на что они остались способны, - это кидаться зелёнкой… Они понимают, что ничего не могут со мной сделать, потому что люди - за меня. Поэтому они бесятся от бессилия", - написал мэр.

Украинцы также активно отреагировали на ситуацию.

"Вам и зелёный цвет к лицу. Главное, не забывайте - в зелёнке цвет даёт бриллиантово-зелёный, а он полезен как антисептик от идиотов", - заявил один из комментаторов.

"Зелёные сами себя опустили ниже плинтуса", - добавил другой.

Фото: Борис Филатов/Facebook