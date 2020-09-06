|
"Зелёные" Зеленского в агонии: Мэра Днепра атаковали зелёнкой
06 сентября 2020, 18:25 • 112 • Политика
На мэра Днепра Бориса Филатова совершено нападение, причём злоумышленник использовал зелёнку. Политик считает, что за инцидентом стоит партия Владимира Зеленского "Слуга народа" ("Зелёные"), которая находится в агонии.
На мэра города Днепр (бывший Днепропетровск) Бориса Филатова было совершено нападение. Об этом политик рассказал сам в Facebook.
Инцидент произошел 5 сентября. Во время встречи с местными жителями Филатова облил зелёнкой некий активист. Злоумышленника задержали сами горожане.
Как считает сам мэр, к инциденту могут быть причастны представители партии Владимира Зеленского "Слуга народа", которая находится в агонии, попытавшиеся дискредитировать главу города. Кроме того, на всех встречах Филатова присутствовали журналисты телеканалов, которые контролируют его оппоненты: предприниматель Александр Петровский ("Нарик") и олигарх Игорь Коломойский.
Так, "Слуга народа" поддерживает на выборах мэра Сергея Рыженко, которого связывают именно с "Нариком". При этом соцопросы в Днепре показывают, что жители поддерживают именно Филатова (более 42% по данным группы "Рейтинг").
"Единственное, на что они остались способны, - это кидаться зелёнкой… Они понимают, что ничего не могут со мной сделать, потому что люди - за меня. Поэтому они бесятся от бессилия", - написал мэр.
Украинцы также активно отреагировали на ситуацию.
"Вам и зелёный цвет к лицу. Главное, не забывайте - в зелёнке цвет даёт бриллиантово-зелёный, а он полезен как антисептик от идиотов", - заявил один из комментаторов.
"Зелёные сами себя опустили ниже плинтуса", - добавил другой.
Фото: Борис Филатов/Facebook
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2020, 21:20
|
01 сентября 2020, 03:40
|
03 сентября 2020, 22:35
|
01 сентября 2020, 22:55
|
04 сентября 2020, 02:15
|
30 августа 2020, 19:35
|
04 сентября 2020, 23:20