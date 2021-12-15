Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
Главная / Политика

"Зелёные" проиграли в борьбе с "Северным потоком - 2" - политолог

15 декабря 2021, 18:20  •  248 • Политика
"Зелёные", выступающие против запуска "Северного потока - 2", уже проиграли эту битву. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар. Он объяснил, почему экоактивисты не смогли продавить свои интересы.
Глава партии "Зелёные" и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно заявила, что "Северный поток - 2" пока не соответствует энергетическим стандартам Евросоюза, а поэтому не может быть сертифицирован.
Политолог Александр Рар в разговоре с "Народными новостями" обратил внимание, что Бербок по-прежнему отстаивает политику зелёных, но в данном случае она в меньшинстве. Правительство Германии в целом не имеет ничего против запуска газопровода.
Заявление госпожи Бербок - мнение "Зелёных". Но в Германии есть много сил, поддерживающих проект. Не вижу никаких серьёзных преград для этого. Само правительство в целом не выступает против,
- отметил он.
Рар предположил, что всё будет происходить так, как происходило во время правления экс-канцлера Ангелы Меркель. Берлин будет критиковать Россию, но сотрудничать с ней в определённых сферах. Политолог также не исключает, что в скором времени состоится встреча президента России Владимира Путина и нового канцлера Германии Олафа Шольца.
Напомним, что "Зелёные" - экологическая и откровенно проамериканская партия Германии. Она с самого начала выступала против "Северного потока - 2", аргументируя это необходимостью защиты Украины. Интересы самой Германии представители партии "Зелёные", по всей видимости, не учитывают.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



248
Источник
Похожие новости
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
15 декабря 2021, 08:25
Будет новое расследование против Голиковой? Пронько представил факты
15 декабря 2021, 08:25
Если разозлить Россию: Эксперт ЦРУ дал Украине пошаговый прогноз
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
15 декабря 2021, 03:10
"Хочет быть похожим на Путина": Экс-глава офиса Зеленского объяснил, в чём разница
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
15 декабря 2021, 08:25
Будет новое расследование против Голиковой? Пронько представил факты
15 декабря 2021, 08:25
Если разозлить Россию: Эксперт ЦРУ дал Украине пошаговый прогноз
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2021, 16:10
В Кремле подтвердили: Байден угрожал Путину
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
09 декабря 2021, 15:50
Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.