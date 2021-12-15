"Зелёные" проиграли в борьбе с "Северным потоком - 2" - политолог

"Зелёные", выступающие против запуска "Северного потока - 2", уже проиграли эту битву. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар. Он объяснил, почему экоактивисты не смогли продавить свои интересы.

Глава партии "Зелёные" и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно заявила, что "Северный поток - 2" пока не соответствует энергетическим стандартам Евросоюза, а поэтому не может быть сертифицирован.

Политолог Александр Рар в разговоре с "Народными новостями" обратил внимание, что Бербок по-прежнему отстаивает политику зелёных, но в данном случае она в меньшинстве. Правительство Германии в целом не имеет ничего против запуска газопровода.

Заявление госпожи Бербок - мнение "Зелёных". Но в Германии есть много сил, поддерживающих проект. Не вижу никаких серьёзных преград для этого. Само правительство в целом не выступает против,

- отметил он.

Рар предположил, что всё будет происходить так, как происходило во время правления экс-канцлера Ангелы Меркель. Берлин будет критиковать Россию, но сотрудничать с ней в определённых сферах. Политолог также не исключает, что в скором времени состоится встреча президента России Владимира Путина и нового канцлера Германии Олафа Шольца.

Напомним, что "Зелёные" - экологическая и откровенно проамериканская партия Германии. Она с самого начала выступала против "Северного потока - 2", аргументируя это необходимостью защиты Украины. Интересы самой Германии представители партии "Зелёные", по всей видимости, не учитывают.