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"Зелёные" Германии нашли причину остановить строительство "Северного потока - 2"

03 сентября 2020, 10:40  •  76 • Политика
"Зелёные" Германии нашли причину остановить строительство "Северного потока - 2". Раз простая критика не прошла, они использовали в качестве аргумента вещество "Новичок", которым якобы был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный.
Глава немецкой оппозиционной партии "Союз-90"/"зелёные" Катрин Геринг-Эккардт заявила в ходе пресс-конференции, что из-за ситуации с Навальным Германия больше не может работать над реализацией "Северного потока - 2" вместе с Россией. По её словам, "должны иметь настоящие последствия" заявления лаборатории бундестага, которые были обнародованы 2 сентября.
Геринг-Эккардт выразила уверенность, что инцидент с Навальным - это "попытка убийства".
"Поэтому сейчас нужен очень ясный ответ", - настаивает политик. Её цитату привёл ТАСС.
"Зелёные" занимают в бундестаге 67 мест из 709. Несколько недель назад они уже обрушивались с критикой на проект "Северного потока - 2", но никаких изменений из-за этого не произошло.
Ранее член кабмина Германии Ульрике Деммер поделилась мнением канцлера Ангелы Меркель. Та считает, что ситуацию вокруг Навального не следует никак связывать со строительством трубопровода. Кроме того, глава ФРГ чётко и однозначно заявила: ""Северный поток - 2" должен быть достроен".

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