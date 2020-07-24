"Зелёные человечки" Трампа "аннексировали" Чикаго и Портленд, но виноват Путин - СМИ

Президента США Дональда Трампа обвинили в использовании "зелёных человечков" для "аннексии" Чикаго и Портленда. Об этом сообщают американский телеканал MSNBC и британская газета Financial Times.

Речь идёт о силовиках без опознавательных знаков, которые появились в захваченных протестующими американских городах и которые уже начали задерживать (и увозить в неизвестном направлении) наиболее активных участников столкновений, грабежей и попыток захвата федеральных учреждений. В частности, речь идёт о Чикаго и Портленде, где у власти находятся демократы, которые только потворствуют громящим город активистам.

"Растут опасения по поводу применения Трампом "маленьких зелёных человечков", - сообщает телеканал MSNBC.

Не отстаёт и газета Financial Times, выпустившая колонку под названием "Маленькие зелёные человечки Дональда Трампа". Но дальше всех пошёл профессор конституционного права Корнеллского университета Майкл Дорф. Он сравнил подавление беспорядков в Чикаго и Портленде с "аннексией Крыма".

Не обошлось и без обвинений в адрес России и лично президента Владимира Путина. По мнению западных СМИ, именно у российского лидера Дональд Трамп подсмотрел идею использования "вежливых людей".

В свою очередь сам Трамп вовсю использует беспорядки в своей предвыборной кампании. Он прямо противопоставляет себя участникам погромов и грабежей и призывает голосовать за него всех, кто предпочитает порядок хаосу.