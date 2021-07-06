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"Зелёная шизофрения" сыграла против своих же: Миру обещают нефть по $100 за баррель

06 июля 2021, 21:25  •  60 • Политика
"Зелёная шизофрения" сыграла против своих же, заметил Юрий Пронько. Давление на углеводородные компании обернулось ростом спроса на сырьё. Так, миру обещают нефть по $100 за баррель.
Сохранение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на текущих уровнях может спровоцировать рост цен на сырьё до $80 и даже $100 за баррель, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Однако сделка ОПЕК+ далека от развала, и нефтеэкспортёры смогут договориться о плавном восстановлении добычи нефти, так как не заинтересованы в высокой волатильности цен, считают эксперты.
Июльские переговоры нефтедобывающих стран ОПЕК+ оказались самыми затяжными в истории альянса. За пять дней министры не смогли прийти к согласию по вопросу о том, на каких условиях продлевать соглашение после апреля 2022 года, когда его действие завершится.
Саудовская Аравия, сопредседатель в министерской конференции наравне с Россией, отказалась удовлетворить просьбу ОАЭ в индивидуальном порядке изменить их базовый уровень отсечки, от которого считаются квоты по добыче нефти в альянсе.
Длившиеся почти всю неделю переговоры не дали результата - каждый остался на своей позиции. Встречу, назначенную на 5 июля, и вовсе отменили. На этом фоне нефть Brent выросла почти на доллар и преодолела отметку в $77 за баррель - впервые за три года.
Если добычу не наращивать, то из-за усугубившегося дефицита и в связи с ростом спроса нефть может скоро перешагнуть отметку в $80 и даже $100 за баррель, но вряд ли она там удержится надолго, считают аналитики.
Ведущий Царьграда обратил внимание на публикацию Financial Times, в которой доказывается, что давление "зелёных" на углеводородные компании, в том числе на Shell, приводит к обратному эффекту:
Эта "зелёная шизофрения" играет против своих же сторонников, против тех людей, которые инвестировали в эту "зелёную" энергетику. То есть спрос повышается.

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