"Зелёная энергия": ход троянским конём • 5 • Аналитика





Одна из акций Гринпис в Индии. Последствия — в конце статьи. Источник: russianpulse.ru





Изначально альтернативная энергия входила в оборот только по причине энергетического голода в определенных районах. Ну нет нефти с газом — лечь и помереть? Опять-таки надо понимать, что ископаемые источники конечны, и конечны в уже обозримом будущем. Пока все логично — надо искать новые источники. Тем, у кого нет традиционных. Использовать те ресурсы, что имеются в наличии. Особенно прошу обратить внимание, что для строительства абсолютно любой ЭС необходим энергетический ресурс. Если у вас побережье, то вам не о чем беспокоиться:





Источник: scanmarine.ru



Если у вас за окном пустыня Северной Африки или Калифорнии, сам бог велел использовать солнце, ведь все равно там ничего не растет… Почти. А если мы говорим о европейской части России или о Германии?



А вот тут мы добираемся до самого интересного — в ход идет такой аргумент, как «экологичность». Вот с ней мы сейчас вдумчиво и разберемся.



Что такое экология…

Это, как ни странно, наука. Изучает она любые системы, которые имеют какие-либо границы и внутри них есть что-то живое. Подлодка на боевом дежурстве — типичный пример изолированной экосистемы, все сделано, чтоб внутри были совсем другие условия, чем за бортом. Дом со стенами и крышей — сделан для того, чтобы создать экосистему, обеспечить условия не как на улице. Город. Страна объединяется по каким-то принципам, имеет границы и внутри них имеет свои законы и традиции, часто напрямую завязанные с экологией региона. Типичный пример — раковины с затычкой в Британии (ну мало там воды исторически) и любовь россиян к воде проточной, первым делом меняют смесители в Англии.



Основной посыл — экология касается каждого. И тут нет ни единого человека, которого она не затрагивает. Это наука обо всем. И именно в силу того, что она залезает во все сферы деятельности человека — ей очень удобно манипулировать. Самым простым образом — «я сейчас говорю о конкретно тебя касающемся!» А дальше — выдернуть один факт и оставить другие.



Пример навскидку — мигранты. Берем сторонника создания мононационального государства, уперто-радикального, мол, никаких «понаехалов», в Беловодье должны быть только беловодцы! Условное название. Шлеп ему картинку:





Народность Вадома, Зимбабве



А потом рассказываешь, что это не последствие ядерных бомбардировок, а результат добровольной самоизоляции племени от соседей в течение нескольких веков. Без «понаехалов». Хочешь такого в своем Беловодье? И я совершенно не соврал, и это вполне даже возможно. Кое о чем просто не сказал, но это реально может быть вполне. Немного поклевать мозги — и ваш радикал завтра «общечеловеком» будет, причем убежденным. Он спасает себя и свою страну от генетических отклонений.



А теперь об основном принципе экологии. Это концепция устойчивого развития. Т.е. брать от окружающей среды надо примерно столько, сколько в нее возвращать. Есть всего два пути развития человечества — «назад в пещеры», человек встраивается в экосистему планеты на правах обычного биологического вида (может, даже и миллионная популяция на планете выживет), не изменяя природу, и второй путь — это создание техносферы, грубо, этакая МКС размером с планету (нетрудно понять, что все равно поставки сырья и туда нужны). Вариантов больше нет, любое развитие идет либо в одну, либо в другую сторону.





Этот принцип применим и к конкретным объектам, вот только — жуть какая, ничего общего он с природоохранной деятельностью не имеет. Задача — сохранение экосистемы, а не отдельных организмов в ней.



Снова пример — город Норильск. Градообразующее предприятие — «Норникель», о том, что оно «грязное», все уже наслышаны. Выводы псевдоэкологов — закрыть! И что самое смешное — это неэкологично. Уничтожается экосистема „город Норильск“, работы нет — город вымрет, а с ним вымрет и все то, что пригрелось в черте города, в городах отнюдь не только люди обитают. В глобальном масштабе — отсутствие никеля дестабилизирует техносферу Земли (а с ней и всю экосистему Земли, техносфера — ее часть). Опять неэкологично.



Опять пример — строительство СЭС промышленного масштаба. Мы берем громадную площадь и изымаем ее из биосферы полностью. Безжизненные территории. Это экологично, но совершенно не в том смысле, что говорят «зеленые». Это позволяет существовать экосистеме какого-то города (являясь ее частью, кстати, путь создания техносферы). Однако с природоохранной деятельностью, которую «зеленые» и называют экологией — в прямом конфликте. Рекомендую зеленые насаждения поискать здесь: 10 крупнейших солнечных электростанций в мире.



…и ее практическое применение

Есть наука. Занимающаяся крайне серьезными вещами. Экологическая экспертиза при строительстве крупных объектов нужна не для того, чтобы понять, какие штрафы брать, а для того, чтобы понять, сколько объект может проработать и будет ли от него пользы больше, чем вреда. Экономика считает рентабельность от проекта до закрытия предприятия, экология — рентабельность возможных вариантов использования одного и того же ресурса за все время. Это не махание флагом с надписью «спасем китов», основная методика в экологии — математическое моделирование, высшая математика — профилирующий предмет. То есть у этой науки есть базис и обоснование законов этой самой экологии. И законы эти возникли не вчера, «бочка Либиха», например, — это середина 19 века, учение о ноосфере — начало прошлого… Есть что сказать и обосновать.



Благодарная аудитория. Касается-то непосредственно каждого!



Складываем первое со вторым и получаем забавную картину, что вот эти все экологические (якобы) организации и их протесты… Это — та самая мягкая сила, причем государству ей противопоставить нечего. Контрпропаганда малоэффективна — см. пример про двупалого аборигена. Возразить на это можно — при определенной численности популяция выходит в генетическое разнообразие внутри самой себя, и близкородственное скрещивание, приведшее к такой вот вещи, уже не грозит. Но ведь «это только слова, где доказательства?! Вон тот нам хоть картинку показал, это действительно есть, и в том самом Зимбабве! Или скажешь, что в изолированном Беловодье такого не может быть никогда?!» И государство обязано ответить, что мизерная, но вероятность все же есть…



Основная проблема зеленой энергетики

Теперь вернемся вновь к энергетике. Остановились мы на том, что из плюсов для стран, у которых есть традиционная энергетика и нет особого солнца с ветрами, мы имеем только манипулирование словом «экологично». А это, как мы видим, сильно отдает политтехнологиями. Но ведь звезды зажигают, и это все еще кому-то нужно.



На самом деле все лежит на поверхности — есть бесхозный инструмент манипулирования мнением, весомый в силу того, что касается абсолютно каждого, т. е. мобресурс этой силы равен населению планеты. И повернута эта сила может быть в любую сторону. И этот инструмент применяется в полную силу, при этом сие мало кто осознает, и противодействовать этому не могут.



Энергодефицитная Германия, индустриальная, нуждающаяся в стабильном энергоснабжении, убивает из-за экологов собственную атомную энергетику и при растущем энергопотреблении развивает «зеленую». Вот представьте, у вас промышленность. Которой постоянно надо определенное количество киловатт-часов.







Суммарная генерация СЭС (оранжевое) и ВЭС (синее) в Германии за февраль и август 2012 года. Официальная презентация германской энергокомпании RWE. Источник: geoenergetics.ru



Если у вас прыгает генерация от 3 до 40 гигаватт за сутки — у вас вечная авария по всей стране. Помните, недавно 2 блока одной АЭС остановились из-за аварии на подстанции 3 гигаваттных блока? А теперь представьте, что у вас регулярно выключаются 20-30 таких блоков, внезапно и регулярно! Но те, кто это сделал — партия зеленых — даже места в Бундестаге не потеряли.



Захват платформы Приразломная. Проникновение на частную собственность, на крупный промышленный объект, основная цель — прекратить деятельность этой платформы. Если управление работающим сложным сооружением перехватывают люди, не умеющие этим конструктом управлять, что будет?





Платформа Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, апрель 2010



А государство ответить не в состоянии. Атака на промышленный объект, чреватая техногенной катастрофой, — это теракт. Но государству им противопоставить нечего. Их не поймут даже внутри государства — вроде не бородатые шахиды с автоматами, «спасем китов», хиппи безобидные вроде же? И борются они не против кого-то, а хотят сделать планету чище! Угу, в мире одна нефтедобывающая платформа, в США их нет, надо через полмира проплыть. И Россия отпускает тех, кто по международным договорам уличен в пиратстве, Гаагский арбитраж признает виновным пограничников в нарушении морского права, Россия будет платить. И будет платить еще раз, если что — противодействия не выработано. На них не работают традиционные законы и международные договоры.



Вот в этом и состоит основная проблема зеленой энергетики. Лекарство от яда отличается только дозой, но при умелом манипулировании — показав, что зеленая энергетика может быть лекарством… Например, для прибрежного Крыма и пустынной Калифорнии… Ей обрушивают энергобезопасность стран типа Германии, а в перспективе — и России. И это будет посильнее танковой атаки — чтобы враг своими руками себе горло перерезал.



Ах да… Про последствия акций "Гринписа": Власти Индии лишили "Гринпис" лицензии на работу в стране. Индийские власти обвиняют организацию в финансовых махинациях и фальсификации данных. Кроме того, лоббистскую группу винят в пренебрежении индийским налоговым законодательством и в проталкивании идей, тормозящих экономический рост. Итак, в первой статье мы попытались отыскать в «зеленой энергетике» те плюсы, за которые ее так усердно развивают во всем мире, и, как следует из обсуждения статьи, не очень-то и нашли. Но если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Исходя из этого и присмотримся…Изначально альтернативная энергия входила в оборот только по причине энергетического голода в определенных районах. Ну нет нефти с газом — лечь и помереть? Опять-таки надо понимать, что ископаемые источники конечны, и конечны в уже обозримом будущем. Пока все логично — надо искать новые источники. Тем, у кого нет традиционных. Использовать те ресурсы, что имеются в наличии. Особенно прошу обратить внимание, что для строительства абсолютно любой ЭС необходим энергетический ресурс. Если у вас побережье, то вам не о чем беспокоиться:Если у вас за окном пустыня Северной Африки или Калифорнии, сам бог велел использовать солнце, ведь все равно там ничего не растет… Почти. А если мы говорим о европейской части России или о Германии?А вот тут мы добираемся до самого интересного — в ход идет такой аргумент, как «экологичность». Вот с ней мы сейчас вдумчиво и разберемся.Это, как ни странно, наука. Изучает она любые системы, которые имеют какие-либо границы и внутри них есть что-то живое. Подлодка на боевом дежурстве — типичный пример изолированной экосистемы, все сделано, чтоб внутри были совсем другие условия, чем за бортом. Дом со стенами и крышей — сделан для того, чтобы создать экосистему, обеспечить условия не как на улице. Город. Страна объединяется по каким-то принципам, имеет границы и внутри них имеет свои законы и традиции, часто напрямую завязанные с экологией региона. Типичный пример — раковины с затычкой в Британии (ну мало там воды исторически) и любовь россиян к воде проточной, первым делом меняют смесители в Англии.Основной посыл — экология касается каждого. И тут нет ни единого человека, которого она не затрагивает. Это наука обо всем. И именно в силу того, что она залезает во все сферы деятельности человека — ей очень удобно манипулировать. Самым простым образом — «я сейчас говорю о конкретно тебя касающемся!» А дальше — выдернуть один факт и оставить другие.Пример навскидку — мигранты. Берем сторонника создания мононационального государства, уперто-радикального, мол, никаких «понаехалов», в Беловодье должны быть только беловодцы! Условное название. Шлеп ему картинку:А потом рассказываешь, что это не последствие ядерных бомбардировок, а результат добровольной самоизоляции племени от соседей в течение нескольких веков. Без «понаехалов». Хочешь такого в своем Беловодье? И я совершенно не соврал, и это вполне даже возможно. Кое о чем просто не сказал, но это реально может быть вполне. Немного поклевать мозги — и ваш радикал завтра «общечеловеком» будет, причем убежденным. Он спасает себя и свою страну от генетических отклонений.А теперь об основном принципе экологии. Это концепция устойчивого развития. Т.е. брать от окружающей среды надо примерно столько, сколько в нее возвращать. Есть всего два пути развития человечества — «назад в пещеры», человек встраивается в экосистему планеты на правах обычного биологического вида (может, даже и миллионная популяция на планете выживет), не изменяя природу, и второй путь — это создание техносферы, грубо, этакая МКС размером с планету (нетрудно понять, что все равно поставки сырья и туда нужны). Вариантов больше нет, любое развитие идет либо в одну, либо в другую сторону.Этот принцип применим и к конкретным объектам, вот только — жуть какая, ничего общего он с природоохранной деятельностью. Задача — сохранение экосистемы, а не отдельных организмов в ней.Снова пример — город Норильск. Градообразующее предприятие — «Норникель», о том, что оно «грязное», все уже наслышаны. Выводы псевдоэкологов — закрыть! И что самое смешное — это неэкологично. Уничтожается экосистема „город Норильск“, работы нет — город вымрет, а с ним вымрет и все то, что пригрелось в черте города, в городах отнюдь не только люди обитают. В глобальном масштабе — отсутствие никеля дестабилизирует техносферу Земли (а с ней и всю экосистему Земли, техносфера — ее часть). Опять неэкологично.Опять пример — строительство СЭС промышленного масштаба. Мы берем громадную площадь и изымаем ее из биосферы полностью. Безжизненные территории. Это экологично, но совершенно не в том смысле, что говорят «зеленые». Это позволяет существовать экосистеме какого-то города (являясь ее частью, кстати, путь создания техносферы). Однако с природоохранной деятельностью, которую «зеленые» и называют экологией — в прямом конфликте. Рекомендую зеленые насаждения поискать здесь: 10 крупнейших солнечных электростанций в мире.Есть наука. Занимающаяся крайне серьезными вещами. Экологическая экспертиза при строительстве крупных объектов нужна не для того, чтобы понять, какие штрафы брать, а для того, чтобы понять, сколько объект может проработать и будет ли от него пользы больше, чем вреда. Экономика считает рентабельность от проекта до закрытия предприятия, экология — рентабельность возможных вариантов использования одного и того же ресурса за все время. Это не махание флагом с надписью «спасем китов», основная методика в экологии — математическое моделирование, высшая математика — профилирующий предмет. То есть у этой науки есть базис и обоснование законов этой самой экологии. И законы эти возникли не вчера, «бочка Либиха», например, — это середина 19 века, учение о ноосфере — начало прошлого… Есть что сказать и обосновать.Благодарная аудитория. Касается-то непосредственно каждого!Складываем первое со вторым и получаем забавную картину, что вот эти все экологические (якобы) организации и их протесты… Это — та самая мягкая сила, причем государству ей противопоставить нечего. Контрпропаганда малоэффективна — см. пример про двупалого аборигена. Возразить на это можно — при определенной численности популяция выходит в генетическое разнообразие внутри самой себя, и близкородственное скрещивание, приведшее к такой вот вещи, уже не грозит. Но ведь «это только слова, где доказательства?! Вон тот нам хоть картинку показал, это действительно есть, и в том самом Зимбабве! Или скажешь, что в изолированном Беловодье такого не может быть никогда?!» И государство обязано ответить, что мизерная, но вероятность все же есть…Теперь вернемся вновь к энергетике. Остановились мы на том, что из плюсов для стран, у которых есть традиционная энергетика и нет особого солнца с ветрами, мы имеем только манипулирование словом «экологично». А это, как мы видим, сильно отдает политтехнологиями. Но ведь звезды зажигают, и это все еще кому-то нужно.На самом деле все лежит на поверхности — есть бесхозный инструмент манипулирования мнением, весомый в силу того, что касается абсолютно каждого, т. е. мобресурс этой силы равен населению планеты. И повернута эта сила может быть в любую сторону. И этот инструмент применяется в полную силу, при этом сие мало кто осознает, и противодействовать этому не могут.Энергодефицитная Германия, индустриальная, нуждающаяся в стабильном энергоснабжении, убивает из-за экологов собственную атомную энергетику и при растущем энергопотреблении развивает «зеленую». Вот представьте, у вас промышленность. Которой постоянно надо определенное количество киловатт-часов.Если у вас прыгает генерация от 3 до 40 гигаватт за сутки — у вас вечная авария по всей стране. Помните, недавно 2 блока одной АЭС остановились из-за аварии на подстанции 3 гигаваттных блока? А теперь представьте, что у вас регулярно выключаются 20-30 таких блоков, внезапно и регулярно! Но те, кто это сделал — партия зеленых — даже места в Бундестаге не потеряли.Захват платформы Приразломная. Проникновение на частную собственность, на крупный промышленный объект, основная цель — прекратить деятельность этой платформы. Если управление работающим сложным сооружением перехватывают люди, не умеющие этим конструктом управлять, что будет?А государство ответить не в состоянии. Атака на промышленный объект, чреватая техногенной катастрофой, — это теракт. Но государству им противопоставить нечего. Их не поймут даже внутри государства — вроде не бородатые шахиды с автоматами, «спасем китов», хиппи безобидные вроде же? И борются они не против кого-то, а хотят сделать планету чище! Угу, в мире одна нефтедобывающая платформа, в США их нет, надо через полмира проплыть. И Россия отпускает тех, кто по международным договорам уличен в пиратстве, Гаагский арбитраж признает виновным пограничников в нарушении морского права, Россия будет платить. И будет платить еще раз, если что — противодействия не выработано. На них не работают традиционные законы и международные договоры.Вот в этом и состоит основная проблема зеленой энергетики. Лекарство от яда отличается только дозой, но при умелом манипулировании — показав, что зеленая энергетика может быть лекарством… Например, для прибрежного Крыма и пустынной Калифорнии… Ей обрушивают энергобезопасность стран типа Германии, а в перспективе — и России. И это будет посильнее танковой атаки — чтобы враг своими руками себе горло перерезал.Ах да… Про последствия акций "Гринписа": Власти Индии лишили "Гринпис" лицензии на работу в стране. Индийские власти обвиняют организацию в финансовых махинациях и. Кроме того, лоббистскую группу винят в пренебрежении индийским налоговым законодательством и RWMos Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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