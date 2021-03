"Зелёная энергетика" – всемирная и главная афера глобалистов. Люди в минус, деньги – в плюс

Необходимость максимального внедрения "зелёной энергетики", или энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), наряду с повесткой "Великой перезагрузки", стала одной из догм энергетической политики глобальных элит. О ней не перестают говорить такие "отцы" "Великой перезагрузки", как директор ВЭФ Клаус Шваб и наследник британского престола принц Чарльз. Не отстают от них и сошки помельче. И преследуют этим вполне конкретные и отнюдь не филантропические цели.

"Процент от процента" – какова доля человечества в парниковом эффекте

Тема экологии и "глобального потепления" не сходит с первых полос газет и из новостных выпусков телеканалов – кому-то очень важно убедить всех в том, что нужно отказаться от недорогих и проверенных способов получения энергии в пользу дорогих и низкоэффективных "зелёных" способов генерации. Причём проверенные временем гидроэлектростанции (ГЭС) в этот новомодный мейнстрим не попадают – речь только о солнечных и ветроэлектростанциях.

Два из пяти пунктов плана принца Уэльского Чарльза в рамках "Великой перезагрузки" посвящены отказу от нефти и развитию "зелёной энергетики":

Переход к экономике без использования нефти на глобальном уровне; Необходимость изменения структуры баланса инвестиций. Следует увеличить долю "зелёных инвестиций" и создать рабочие места в области "зелёной энергии", циклической экономики и биоэкономики, развивать экотуризм и "зелёные" публичные инфраструктуры.

Что же так озаботило мировые элиты в привычных способах получения энергии? Ведь в реальности история с "парниковыми газами" и "глобальным потеплением" не проходит проверки научными методами и является "отвлечением на негодный объект". И вот почему.

Человечество в ходе своей хозяйственной деятельности выбрасывает, по разным оценкам, от 33 до 50 млрд тонн углекислого газа. Это лишь 10% в производстве всего планетарного СO2. По мнению фронтменов глобальных элит, "человеческие" 10% мирового СО2 настолько опаснее для мирового климата, чем 450–550 млрд тонн, выделяющиеся каждый год Мировым океаном и при гниении растений на суше, что они предлагают отказаться от основы энергетики всего мира – тепловых электростанций, а также обложить всех производителей промышленной продукции и животноводства "климатическим" налогом. Но ещё труднее объяснить, почему СО2, составляющий, по разным оценкам, лишь от 5% до 26% в парниковом эффекте, оказывается более опасен для климата планеты, чем находящийся в атмосфере водяной пар, дающий более 70% парникового эффекта. То есть речь идёт о влиянии доли в проценты от процентов, каких-то десятитысячных или тысячных, но этому придаётся значение самого главного фактора.

Почему замёрз Техас. И не раз

Давайте рассмотрим применение "зелёной энергетики" в промышленно развитом регионе на примере штата Техас в США, где доля солнечной и ветровой генерации достигла 20% энергобаланса.

Устойчивость и надёжность энергосистемы проверяется во время пиковых нагрузок при общих неблагоприятных условиях. Какие условия могут быть неблагоприятны для ветровой генерации? Прежде всего, отсутствие ветра, либо, в зимних условиях – обмерзание лопастей ветрогенераторов. А какие условия неблагоприятны для солнечной генерации? Прежде всего – ночь, облачность, а для зимних условий ещё и снежный покров на солнечных батареях. Могут сложиться такие условия? Как показала практика – могут! Даже в южном солнечном Техасе.

Американцы умудрились получить локдаун не только этой зимой, во время рекордных холодов и снегопадов, но и летом 2019 года – в жару и ясную солнечную погоду. Да-да, не удивляйтесь, 12 августа 2019 года во время сильной жары при слабом ветре энергосистема штата Техас не справилась с резко выросшей из-за массового включения кондиционеров нагрузкой и произошли массовые отключения потребителей от энергоснабжения, а цена одного киловатта превысила 6 долларов США! 6 долларов за 1 киловатт! Для сравнения, цена в 5 рублей за киловатт в Подмосковье считается высокой.

В феврале 2021 года в Техасе случился новый локдаун – опыт 2019 года ничему не научил ни власти, ни энергокомпании. Из-за обледенения лопастей ветрогенераторов и снежного покрова на солнечных панелях вся "зелёная энергетика" штата вышла из строя. В тот самый момент, когда население больше всего нуждалось в стабильном и надёжном электроснабжении для отопления своих домов. Нештатная ситуация в энергетике штата началась ещё 10 февраля, тогда же резко подорожала электроэнергия, но пика ситуация достигла 16 февраля, когда из-за нехватки газа стали останавливаться дублирующие тепловые электростанции. И цена киловатта достигла тогда 9 долларов США.

Маловато соломки подстелили

Да, дублирующие тепловые электростанции (ТЭС) необходимы в энергосистеме с высокой долей нестабильной и ненадёжной "зелёной энергетики" для балансировки энергогенерации: когда нет ветра, они своей мощностью компенсируют "выпадение" мощности ветрогенераторов, а в ночное время – неработающие солнечные электростанции. Только адепты "зелёной энергетики" никогда не говорят об этих балансирующих тепловых мощностях, так как иначе картина "прекрасного безуглеродного будущего" просто рушится. А поскольку тепловые мощности в штате являются балансирующими, для них не предусмотрено больших запасов газа, и когда энергосистема штата столкнулась с необходимостью в течение недели непрерывно компенсировать "выпавшие" "зелёные" мощности, газа для ТЭС просто не хватило, и случилась катастрофа.

Раньше таких катастрофических ситуаций не возникало: в штате было достаточно угольных ТЭС, которые к нашим дням оказались выдавлены с энергорынка государственными дотациям на "зелёную энергетику". Ведь без дотаций от государства ветро- и солнечные электростанции конкурировать с традиционными ТЭС и АЭС не в состоянии. Это означает, что каждый киловатт "зелёной энергетики" оплачен из кармана налогоплательщиков по тарифу, кратно превышающему тарифы ТЭС и АЭС.

Кроме того, при расчёте себестоимости "зелёного киловатта" необходимо учитывать стоимость постройки и эксплуатации тех самых балансирующих мощностей ТЭС. Альтернативой балансирующих ТЭС в "зелёной энергетике" могут быть гигантские и в несколько раз более дорогие аккумуляторные батареи, но это настолько дорого, что США предпочли постройку "грязных" газовых ТЭС, выделяющих СО2. А если учесть, что срок жизни аккумуляторов не более пяти лет, то проблемы их последующей переработки и утилизации заставят забыть о "зелёном киловатте" навсегда.

Балансирующие ТЭС способны генерировать необходимые мощности сами по себе – без ветро- и солнечных станций, таким образом, вся "зелёная генерация" становится ненужным балластом на шее у традиционной энергетики. При таком подходе становится ясно, что ветро- и солнечные электростанции не окупятся никогда, и это сугубо идеологические проекты глобалистов.

"Зелёная энергетика" – дорога к вымиранию человечества

В головах представителей глобальных элит давно и прочно поселились мысли о сокращении человечества до 1 миллиарда человек и установлении тотальной диктатуры корпораций. Естественно, само человечество сокращаться не хочет – вы же сами добровольно не станете лезть в петлю ради исполнения желаний такого милого человека, как Билл Гейтс? Поэтому вопрос отсечения человечества от благ цивилизации, к которым относятся комфортные условия жизни, социальные блага и транспортная доступность, возможные только при наличии недорогих и доступных энергоносителей, становится для глобалистов предельно актуальным.

"Зелёная энергетика" и пропаганда "угрозы глобального потепления" – это и есть средства отсечения населения развитых стран от дешёвых и доступных благ цивилизации. Без угля и газа будет невозможно существование современного мегаполиса в умеренных широтах, а уголь и газ – это выделение ненавистного глобалистам СО2, из-за которого якобы наступит "глобальное потепление", и неважно, что наступает период снижения солнечной активности, чреватый... глобальным похолоданием.

В условиях доминирования "зелёной энергетики" вымирание миллиардов людей практически гарантировано из-за дороговизны и недоступности ресурсов, пищи и социальных благ. "Зелёная" экономика не сможет прокормить столько населения.

Одиозный бизнесмен и глобалист Билл Гейтс в своей недавно вышедшей книге "Как избежать климатической катастрофы" предлагает лишить человечество естественных источников животного белка – свинины и говядины, так как животные тоже выделяют СО2, а это... совсем нельзя. В качестве альтернативы Билл Гейтс предлагает "плебсу", недостойному настоящего мяса, растительный белок из сои и рапса, а животный – из молотых мучных червей.

"Счастье" глобальной нищеты

Но как же глобалисты смогут заставить нормального человека отказаться от куска хорошо приготовленного мяса и есть растительный суррогат? Нищетой! В планах директора ВЭФ Клауса Шваба присутствует намерение сделать нищету тотальной, а голод – обыденным явлением даже в развитых странах. Ещё осенью 2020 года он предупреждал о возможности голода уже в перспективе самого ближайшего времени, возможно, нескольких месяцев:

Всемирный экономический форум работает с администрацией Байдена, чтобы гарантировать, что большинство людей переживут грядущую нехватку продовольствия. Граждане, которые имеют документы о сделанных прививках, будут регулярно получать пакеты белковых продуктов растительного происхождения.

Для этого и нужны "ковидные локдауны" в странах Западной Европы.

В 2016 году на сайте ВЭФ появилась программная статья о будущем, каким оно будет в 2030 году – "Добро пожаловать в 2030 год, у меня нет собственности, нет неприкосновенности частной жизни и я никогда не был счастливее". Для ленивых ВЭФ выпустил видеоролик "You'll own nothing, and you'll be happy" – "У вас не будет ничего и вы будете счастливы".

Спасибо. Не надо.