"Зеленскому осталось недолго": Украинские депутаты призывают воровать итальянцев и пугают, что русские захватят Закарпатье

"Чувство меры украинцы-то совсем потеряли", - рассуждают пользователи в соцсетях.

Накануне в Facebook депутат Верховной рады Дмитрий Ярош призвал воровать итальянцев, чтобы проучить Италию за приговор украинскому боевику Маркива, которого итальянский суд отправил на 24 года по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

"Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам на Украину", — написал Ярош. Также он призвал обвинить этих итальянцев в том, что они являлись ополченцами Донецкой и Луганской народных республик. После этого итальянских граждан надо судить и заключить в тюрьму "пожизненно".

Такая реакция у него оказалось на то, что в Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Впрочем, одними призывами "упаковывать итальянцев" украинская сторона не ограничилась.

"Русские с венграми придут и захватят власть на Украине"

Так, например, еще и двух месяцев не прошло после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, а ему уже намекают на отставку.

Например, кадровый офицер ВСУ и военный пропагандист Алексей Арестович уверяет - Зеленскому осталось недолго.

"Не больше года — и его снесут", - говорит он, его цитирует "Русская весна". Но на этом мрачные предсказания не заканчиваются. По словам киевского пропагандиста, в скором времени русские военные захватят едва ли не всю власть на Украине. После чего Незалежная якобы лишится нескольких территорий, возможно, даже западных, например, Закарпатья.

"Я думаю, что Зеленского снесут официальным путем или нет, в определенное историческое время. Он, скорее всего, не добудет до конца каденции, - уверен Арестович. - Официально, по закону, или неофициально, но его сбросят".

Стоять за этим, по его версии, будет, конечно же, Россия. Причем Арестович добавляет, что захватывать власть русским будут помогать венгры.

" И снова, как в 14-м, телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ. Два-три года", - заявляет эксперт.

В Кремле ответили на вопрос о телефонном ультиматуме Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнюю беседу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты поинтересовались, начал ли Зеленский беседу с темы Донбасса и Крыма, как и обещал. На что Песков ответил:

"...это надо спрашивать в Киеве, но президент России начал со "здравствуйте".

Журналисты просили, доволен ли Путин беседой, которая длилась около 20 минут. Песков ответил, что в данном случае не стоит оценивать эмоциональный окрас, поскольку важнее, что эта беседа в принципе состоялась.

"Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен".

Разговор, по словам Пескова, носил "достаточно прагматичный характер". Кроме того, представитель Кремля добавил, что это были первые переговоры собеседников. И конкретного понимания отношений в будущем в свете сказанного нет.

Тему урегулирования в Донбассе действительно затрагивали. И такая работа, как заключили президенты, будет проводиться в нормандском формате.

Напомним, в июне Зеленский в беседе с Bild сказал, что начнет разговор с Путиным одной фразой:

"Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина", - так ответил Зеленский на поставленный вопрос, добавив, что надеется на скорое возвращение полуострова.

Фактически Зеленский предложил ультиматум Киева, который мог стать телефонным прямо вчера. Но прозвучала ли реплика в таком виде, остается неясным. В Киеве ничего на эту тему не говорили.