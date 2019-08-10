"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" президентом Украины

Президент США Дональд Трамп забыл, кто такой Владимир Зеленский, во время общения с журналистами. Конфуз американского лидера насмешил российскую телеведущую Ольгу Скабееву.

Инцидент произошёл во время интервью Трампа американским СМИ. У президента спросили, когда он собирается пригласить Зеленского в Белый дом. В ответ американский лидер задал встречный вопрос.

"Простите, о ком вы говорите?" - поинтересовался Трамп у журналиста.

Тот напомнил главе Белого дома, что Зеленский - это президент Украины. Трамп тут же сориентировался и "вспомнил", что украинский лидер - это "разумный парень" и "очень скоро" с ним состоится встреча.