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"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" президентом Украины

10 августа 2019, 02:39  •  103 • Политика
Телеведущую Ольгу Скабееву рассмешил "забывший" президента Украины Владимира Зеленского глава США Дональд Трамп. "Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому", - прокомментировала она.
Президент США Дональд Трамп забыл, кто такой Владимир Зеленский, во время общения с журналистами. Конфуз американского лидера насмешил российскую телеведущую Ольгу Скабееву.
Инцидент произошёл во время интервью Трампа американским СМИ. У президента спросили, когда он собирается пригласить Зеленского в Белый дом. В ответ американский лидер задал встречный вопрос.
"Простите, о ком вы говорите?" - поинтересовался Трамп у журналиста.
Тот напомнил главе Белого дома, что Зеленский - это президент Украины. Трамп тут же сориентировался и "вспомнил", что украинский лидер - это "разумный парень" и "очень скоро" с ним состоится встреча.
"Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому", - написала Скабеева на своём tg-канале.

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