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"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
21 февраля 2021, 04:40 • 68 • Политика
Последние новости, приходящие из Киева, говорят о том, что Украина начала игру на обострение. Об этом свидетельствуют и санкции в отношении собственных граждан, и активизация ВСУ в Донбассе, и закрытие телеканалов. "Зеленскому может показаться…" – попытался объяснить ситуацию эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на репрессии, которые ведутся в отношении СМИ, граждан и ведущих политиков на Украине. Из-за этого обостряется ситуация на линии соприкосновения в Донбассе. Песков не исключил, что Киев может опять применить силовые методы, чтобы решить свои проблемы на юго-востоке страны.
Игорь Шишкин тоже считает, что Украина начала игру на обострение. По его мнению, власти этой страны сейчас сами осуществляют государственный переворот. Все санкции вводятся вопреки судебной и законодательной системе. Эксперт подчеркнул: санкции – это мягкое название конфискации имущества и оставления вне закона лидеров оппозиции.
"Это отказ от всей правовой системы государства", - уверен специалист.
Целью игры на обострение является укрепление Зеленским и его командой своей власти. Тем более, что Джо Байден не слишком доволен действиями Киева во время предвыборного периода в США.
"Поэтому Зеленскому может показаться, что единственный выход для него – развязать боевые действия в Донбассе", - произнёс Шишкин в эфире радио Sputnik.
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