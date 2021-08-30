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"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибке президента Украины

30 августа 2021, 23:30  •  139 • Политика
Одна ошибка Зеленского в Белом доме разрушит Украину в считаные дни, предупредил политолог. Речь идёт о шантаже Байдена компроматом времён Порошенко. "Зеленскому даже некуда будет возвращаться", - отметил эксперт.
Визит президента Украины в Белый дом может обернуться катастрофой, если он не откажется от идеи шантажировать главу США Джо Байдена компроматом времён президентства Петра Порошенко. Об этом заявил в эфире украинского телеканала "НАШ" политолог Сергей Годный.
В ходе телеэфира ведущий канала Александр Лирчук заявил, что, отправляясь в Вашингтон, украинский лидер взял с собой папку с компроматом, которую намерен использовать в случае, если переговоры с президентом США примут совсем уж негативный характер. Об этом якобы рассказал один из депутатов от "Слуги народа".
Лирчук напомнил, что семья Байдена сильно "наследила" на Украине. В частности, речь идёт об устройстве на работу в украинскую газовую компанию сына Байдена, который не имел ни соответствующего образования, ни опыта работы в данной сфере. Также все помнят историю с увольнением генпрокурора, который вёл расследование той самой компании, куда взяли на работу сына Байдена.
Украина - маленькая страна, которая не может угрожать США оружием. Зато у нас есть папочка, которую Зеленский обязательно использует, если в Вашингтоне его не захотят нормально выслушать,
- заявил Лирчук.
В ответ политолог Сергей Годный предупредил, что подобный шаг может привести к катастрофе, которая разрушит Украину. Потому что США не потерпят попытки шантажа со стороны собственной марионетки.
Даже самая робкая попытка, полунамёк от Зеленского на шантаж просто уничтожит Украину. Мы потеряем свою государственность,
- цитирует Nation News слова политолога.
Он добавил, что Украина как государство будет уничтожена в считаные дни. Зеленскому даже некуда будет возвращаться, если ему взбредёт в голову кого-то в США шантажировать.

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