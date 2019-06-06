"Зеленского не будет, Россия будет": Генерал Решетников о пророчестве президента Украины насчёт "смерти имперского проекта"

По слова Решетникова, каждый политик соседней с Россией страны, приходя к власти, должен перед своими "хозяевами или благодетелями обязательно продемонстрировать, что он принципиален в отношении России, что никогда никакое реальное сближение с РФ не пойдёт".

При этом генерал уверен, что, произнося подобные слова, Зеленский вряд ли понимал, в силу уровня своей образованности, о чём он говорит.

"Уже были же попытки в истории России, Руси объявлять мёртвыми имперские проекты, Россию и заявлять, что всё рухнуло уже, возврата не будет. Но собака лает, караван идёт. Россия развивается, Россия становится привлекательной. Поэтому говорить о смерти проекта - имперский проект не умрёт без Украины и ещё без кого-то. Дело же не в том, входит ли какая-то территория в этот проект или не входит. Дело же в духе, дело в идее, дело в духовной силе. Вот этого, я думаю, Зеленский не понимает", - говорит Решетников.

По его мнению, за главой Незалежной явно стоят люди вне Украины. "Этот проект Зеленского, конечно, умрёт, и довольно скоро. В этом мы все убеждены. И ему будет очень сложно спасать Украину в таком виде, в каком он хочет её спасать", - считает Решетников, отмечая, что Зеленскому не помогут западные силы, которые за ним стоят.

"Им очень хочется, чтобы умерла Россия. И сейчас приписывают имперский проект. Чтобы её разделить ещё на десяток государств, так называемых квазигосударств, типа Украины. И он повторяет это, что ему внушают, ему говорят его западные благодетели", - уверен эксперт.

Он добавил, что Россия - это проект Господа Бога, он длится тысячелетиями. Поэтому попытки его остановить, отколоть какую-то часть, завоевать - они кратковременные, они возникают и исчезают, а Россия, как корабль, огромный корабль, продолжает двигаться "независимо от того, сегодня Зеленский с нами или нет".

"Пройдёт какое-то время, не будет Зеленского, но Россия-то будет. Нас не будет, Россия будет. Россия - как цивилизация, как альтернативная цивилизация западному миру. Нынешняя Украина выбрала западную цивилизацию, пытается туда влезть всеми силами во все щели, в которые только возможно проникнуть, приписать, приклеиться, упросить, ублажить, только примите. Но они выбрали этот путь, мы скоро увидим, что этот путь ни к чему не ведёт. Только в тупик и только хуже для самой Украины. А российский проект, проект русской цивилизации, альтернативный проект, можно называть его имперский проект, он жив и ещё будет долго жить. Пока это угодно Богу нашему, Иисусу Христу", - заключил Решетников.