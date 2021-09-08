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"Зеленский закатил истерику": Украинский источник сообщил, что Кличко запретили появляться на ТВ

08 сентября 2021, 12:50  •  225 • Политика
Украинский источник сообщил, что мэру Киева Виталию Кличко запретили появляться в эфире телеканала "Украина 24". "Зеленский устроил истерику", - отметил он.
Аналогичный запрет получил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Примечательно, что и Кличко, и Разумков считаются главными конкурентами президента Украины Владимира Зеленского на следующих выборах.
Наш надёжный источник сообщил, что Зеленский закатил Ахметову истерику, потребовав, чтобы из эфира принадлежащего ему телеканала "Украина 24" навсегда убрали Дмитрия Разумкова и Виталия Кличко,
- пишет Telegram-канал "Чёрный Квартал".
Авторы канала сравнили Зеленского с лидером Северной Кореи, который тоже пытается установить абсолютную власть и взять СМИ под полный контроль.
Скриншот:Telegram/Чёрный квартал
Отметим, что ранее Зеленский без всякого решения суда ввёл санкции против оппозиционных деятелей и закрыл целый ряд оппозиционных СМИ. Западные страны, которые ранее критиковали Россию за закон об иноагентах (который, впрочем, не запрещает журналистскую деятельность), решили проигнорировать это явное нарушение свободы слова.

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