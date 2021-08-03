"Зеленский загоняет себя в угол": Экс-депутат Рады спрогнозировал войну на Украине

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко спрогнозировал новую войну на территории Украины. По его словам, всё дело в том, что нынешний президент Украины "Владимир Зеленский сам загоняет себя в угол".

По словам политика, война на Украине может разгореться, если страна на самом деле вступит в НАТО. В беседе с изданием "Народные новости" Журавко отметил, что большинство жителей Украины понимают такой исход и выступают против сближения с альянсом. Однако Зеленский игнорирует настроения народа, при этом "сам загоняет себя в угол".

"Большая часть украинского народа запугана", - сказал депутат.

"Приближение НАТО означает, что война будет на территории Украины, и население пострадает", - добавил он.

По словам Журавко, большая часть жителей Украины понимает, что "ближе Белоруссии и России никого нет".

Он также добавил, что "Зеленский загоняет сам себя в угол, не думая про народ и не обращая внимание на то, что людям действительно необходимо".

"Я уверен, что Зеленский имеет точные цифры настроения людей и знает, что большая часть против НАТО и Европы", - подытожил он.