Украинцы распрощались с газовой трубой по итогам встречи Зеленского и Меркель. "Короче говоря, Зеленский вновь пришёл попрошайничать. Сначала Россию доили, теперь Европу", - гласят комментарии к встрече.

В Берлине прошла долгожданная для Киева встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако пресс-конференция по итогам переговоров указывает на то, что встреча прошла вовсе не так, как этого ожидала украинская сторона, считают в Сети.

Сообщается, что лидеры Германии и Украины затронули тему строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом Меркель заверила Зеленского, что запуск газопровода никак не повлияет на Незалежную. В комментариях украинского лидера высмеяли за нулевой результат переговоров.

Очень важная поездка на встречу для того, чтобы договориться о следующей встрече,

- пишет один из пользователей.

Это называется ездил толочь воду в ступе,

- объясняет другой.

Не удивлюсь, если после 2024 года Германия будет поставлять газ на Украину. РФ в настоящее время сидит на берегу и ждёт, как карта Украины ляжет,

- отмечает третий.

Часть комментаторов отмечает, что иного исхода переговоров между Зеленским и Меркель ждать не стоило. Берлин, прежде всего, заботится о собственных интересах, поэтому планы Киева отговорить его от строительства "Северного потока - 2" выглядели крайне наивно и глупо.

Остановить строительство "СП-2" на стадии его завершения??? Сильный ход. Гигант мысли,

- цитирует Nation News одного из комментаторов.

Режим в Киеве против "Северного потока - 2", а что по "СП-2" думает Зимбабве? Страны на одном уровне, и их мнение одинаково важно для Германии,

- приводит издание другой едкий комментарий.

Короче говоря, Зеленский вновь пришёл попрошайничать. Сначала Россию доили, теперь Европу,

- отмечает ещё один комментатор.

При этом все сходятся во мнении, что украинской газотранспортной системе конец, и можно уже сейчас прощаться с газовой трубой.