Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТ...
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на ст...
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
Главная / Политика

"Зеленский вновь пришёл попрошайничать": В Сети оценили встречу главы Украины с Меркель

14 июля 2021, 03:35  •  112 • Политика
Украинцы распрощались с газовой трубой по итогам встречи Зеленского и Меркель. "Короче говоря, Зеленский вновь пришёл попрошайничать. Сначала Россию доили, теперь Европу", - гласят комментарии к встрече.
В Берлине прошла долгожданная для Киева встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако пресс-конференция по итогам переговоров указывает на то, что встреча прошла вовсе не так, как этого ожидала украинская сторона, считают в Сети.
Сообщается, что лидеры Германии и Украины затронули тему строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом Меркель заверила Зеленского, что запуск газопровода никак не повлияет на Незалежную. В комментариях украинского лидера высмеяли за нулевой результат переговоров.
Очень важная поездка на встречу для того, чтобы договориться о следующей встрече,
- пишет один из пользователей.
Это называется ездил толочь воду в ступе,
- объясняет другой.
Не удивлюсь, если после 2024 года Германия будет поставлять газ на Украину. РФ в настоящее время сидит на берегу и ждёт, как карта Украины ляжет,
- отмечает третий.
Часть комментаторов отмечает, что иного исхода переговоров между Зеленским и Меркель ждать не стоило. Берлин, прежде всего, заботится о собственных интересах, поэтому планы Киева отговорить его от строительства "Северного потока - 2" выглядели крайне наивно и глупо.
Остановить строительство "СП-2" на стадии его завершения??? Сильный ход. Гигант мысли,
- цитирует Nation News одного из комментаторов.
Режим в Киеве против "Северного потока - 2", а что по "СП-2" думает Зимбабве? Страны на одном уровне, и их мнение одинаково важно для Германии,
- приводит издание другой едкий комментарий.
Короче говоря, Зеленский вновь пришёл попрошайничать. Сначала Россию доили, теперь Европу,
- отмечает ещё один комментатор.
При этом все сходятся во мнении, что украинской газотранспортной системе конец, и можно уже сейчас прощаться с газовой трубой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






112
Источник
Похожие новости
13 июля 2021, 23:55
Володин направил судей ЕСПЧ после требования по однополым бракам: "В отставку!"
13 июля 2021, 23:55
"Это было одним из триггеров": Путин про закон "О коренных народах Украины"
13 июля 2021, 23:55
Путин стал кандидатом. Не Владимир
14 июля 2021, 01:45
"Зато как отрабатывает заказик!": Соловьёв разнёс Парфёнова за критику статьи о русских и украинцах
14 июля 2021, 01:45
Захарова уличила Германию в лицемерии: "Лёгкое раздвоение личности"
14 июля 2021, 01:45
Затея Зеленского обречена на провал: Почему США не присоединятся к нормандскому формату
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июля 2021, 01:45
"Зато как отрабатывает заказик!": Соловьёв разнёс Парфёнова за критику стат...
14 июля 2021, 01:45
Захарова уличила Германию в лицемерии: "Лёгкое раздвоение личности"
14 июля 2021, 01:45
Затея Зеленского обречена на провал: Почему США не присоединятся к нормандскому форма...
14 июля 2021, 02:40
Украинский депутат восхитился статьей Путина: «очень сильная с точки зрения смысла»
14 июля 2021, 01:45
Путин объяснил специфику интеграции Белоруссии с Россией
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2021, 07:45
Молдову захотели присоединить к России, как Крым
07 июля 2021, 10:15
Украина решила отменить зиму
08 июля 2021, 19:15
"К вечеру в ВСУ никого не останется": Два шага, которые могут спасти Донбасс
10 июля 2021, 01:30
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
10 июля 2021, 14:20
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
09 июля 2021, 11:45
Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.