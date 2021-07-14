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"Зеленский вновь пришёл попрошайничать": В Сети оценили встречу главы Украины с Меркель
14 июля 2021, 03:35 • 112 • Политика
Украинцы распрощались с газовой трубой по итогам встречи Зеленского и Меркель. "Короче говоря, Зеленский вновь пришёл попрошайничать. Сначала Россию доили, теперь Европу", - гласят комментарии к встрече.
В Берлине прошла долгожданная для Киева встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако пресс-конференция по итогам переговоров указывает на то, что встреча прошла вовсе не так, как этого ожидала украинская сторона, считают в Сети.
Сообщается, что лидеры Германии и Украины затронули тему строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом Меркель заверила Зеленского, что запуск газопровода никак не повлияет на Незалежную. В комментариях украинского лидера высмеяли за нулевой результат переговоров.
- пишет один из пользователей.
- объясняет другой.
- отмечает третий.
Часть комментаторов отмечает, что иного исхода переговоров между Зеленским и Меркель ждать не стоило. Берлин, прежде всего, заботится о собственных интересах, поэтому планы Киева отговорить его от строительства "Северного потока - 2" выглядели крайне наивно и глупо.
- цитирует Nation News одного из комментаторов.
- приводит издание другой едкий комментарий.
- отмечает ещё один комментатор.
При этом все сходятся во мнении, что украинской газотранспортной системе конец, и можно уже сейчас прощаться с газовой трубой.
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