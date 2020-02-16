|
"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции
16 февраля 2020, 08:39 • 199 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что не верит в международные соглашения, не желает вести прямых переговоров с ЛНР и ДНР, а также хочет провести выборы в Крыму. "Вот и ответ на вопрос. Минские соглашения для Зеленского не играют никакой роли. Он не верит в международные договоры. Есть только право сильного", - прокомментировал выступление украинского лидера телеведущий Владимир Соловьёв.
В субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой затронул такие темы, как исполнение Минских соглашений, Крым и ситуацию в Донбассе. Слова украинского лидера прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Право сильного
Одним из главных заявлений Зеленского в его выступлении на Мюнхенской конференции стало признание, что он не верит в силу международных соглашений. По его словам, реальной силой является армия, ядерное оружие и НАТО.
По мнению телеведущего Владимира Соловьёва, украинский лидер, по сути, признался, что Минские соглашения для него ничего не значат.
Никаких переговоров
Также Зеленский публично отверг инициативу о проведении прямых переговоров с руководством ЛНР и ДНР. Он отметил, что готов говорить с "мирным населением этих территорий", но не с теми, кто "не признан международным правом". При этом Зеленский выразил уверенность, что ему удастся завершить конфликт в Донбассе в течение ближайших пяти лет.
Выборы в Крыму
Ещё одним значительным моментом стали слова Зеленского о проведении выборов в Крыму. Он заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, включая вышедший из состава страны ещё в 2014 году полуостров.
В Госдуме России уже успели прокомментировать слова украинского лидера. С ответным заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он указал, что единственный способ для Зеленского исполнить своё желание - это публично признать, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Никаких других вариантов нет, подчеркнул парламентарий.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
199
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2020, 10:54
|
09 февраля 2020, 17:24
|
10 февраля 2020, 09:24
|
15 февраля 2020, 06:39
|
11 февраля 2020, 03:24
|
10 февраля 2020, 06:24
|
09 февраля 2020, 14:09