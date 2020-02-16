"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции

В субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой затронул такие темы, как исполнение Минских соглашений, Крым и ситуацию в Донбассе. Слова украинского лидера прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Право сильного

Одним из главных заявлений Зеленского в его выступлении на Мюнхенской конференции стало признание, что он не верит в силу международных соглашений. По его словам, реальной силой является армия, ядерное оружие и НАТО.

Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам: нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. XXI столетие - право сильного, - сказал Зеленский.

По мнению телеведущего Владимира Соловьёва, украинский лидер, по сути, признался, что Минские соглашения для него ничего не значат.

Вот и ответ на вопрос. Минские соглашения для Зеленского не играют никакой роли. Он не верит в международные договоры. Есть только право сильного, - прокомментировал Соловьёв слова президента Украины в своём Telegram-канале.

Никаких переговоров

Также Зеленский публично отверг инициативу о проведении прямых переговоров с руководством ЛНР и ДНР. Он отметил, что готов говорить с "мирным населением этих территорий", но не с теми, кто "не признан международным правом". При этом Зеленский выразил уверенность, что ему удастся завершить конфликт в Донбассе в течение ближайших пяти лет.

Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну - честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, - но если мы это сможем, вернём наши территории и людей, я сделал это (пошёл в президенты) не зря, - сказал глава Украины.

Выборы в Крыму

Ещё одним значительным моментом стали слова Зеленского о проведении выборов в Крыму. Он заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, включая вышедший из состава страны ещё в 2014 году полуостров.

Наше желание - провести местные выборы на всей территории Украины в октябре, хотелось бы и в Крыму, - сказал Зеленский.

В Госдуме России уже успели прокомментировать слова украинского лидера. С ответным заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он указал, что единственный способ для Зеленского исполнить своё желание - это публично признать, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Никаких других вариантов нет, подчеркнул парламентарий.