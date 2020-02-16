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"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции

16 февраля 2020, 08:39  •  199 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что не верит в международные соглашения, не желает вести прямых переговоров с ЛНР и ДНР, а также хочет провести выборы в Крыму. "Вот и ответ на вопрос. Минские соглашения для Зеленского не играют никакой роли. Он не верит в международные договоры. Есть только право сильного", - прокомментировал выступление украинского лидера телеведущий Владимир Соловьёв.
В субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой затронул такие темы, как исполнение Минских соглашений, Крым и ситуацию в Донбассе. Слова украинского лидера прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Право сильного

Одним из главных заявлений Зеленского в его выступлении на Мюнхенской конференции стало признание, что он не верит в силу международных соглашений. По его словам, реальной силой является армия, ядерное оружие и НАТО.
Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам: нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. XXI столетие - право сильного, - сказал Зеленский.
По мнению телеведущего Владимира Соловьёва, украинский лидер, по сути, признался, что Минские соглашения для него ничего не значат.
Вот и ответ на вопрос. Минские соглашения для Зеленского не играют никакой роли. Он не верит в международные договоры. Есть только право сильного, - прокомментировал Соловьёв слова президента Украины в своём Telegram-канале.

Никаких переговоров

Также Зеленский публично отверг инициативу о проведении прямых переговоров с руководством ЛНР и ДНР. Он отметил, что готов говорить с "мирным населением этих территорий", но не с теми, кто "не признан международным правом". При этом Зеленский выразил уверенность, что ему удастся завершить конфликт в Донбассе в течение ближайших пяти лет.
Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну - честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, - но если мы это сможем, вернём наши территории и людей, я сделал это (пошёл в президенты) не зря, - сказал глава Украины.

Выборы в Крыму

Ещё одним значительным моментом стали слова Зеленского о проведении выборов в Крыму. Он заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, включая вышедший из состава страны ещё в 2014 году полуостров.
Наше желание - провести местные выборы на всей территории Украины в октябре, хотелось бы и в Крыму, - сказал Зеленский.
В Госдуме России уже успели прокомментировать слова украинского лидера. С ответным заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он указал, что единственный способ для Зеленского исполнить своё желание - это публично признать, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Никаких других вариантов нет, подчеркнул парламентарий.
Но для этого ему придётся проявить свою политическую волю, которая, скорее всего, не понравится ни его соратникам, ни его оппонентам, - добавил он в интервью RT.

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