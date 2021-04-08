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"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе

08 апреля 2021, 17:40  •  243 • Украина

После того, как Россия жёстко отреагировала на провокации Украины в районе границы с Донбассом, США фактически "слились" из блицкрига. Киевские власти, которые так надеялись на быструю победу с помощью Запада, такого не ожидали: Зеленский буквально "впал в отчаяние", пишет обозреватель Сергей Латышев.

Западные кураторы киевских властей "сдают назад" и больше не планируют воевать на Донбассе. Судя по всему, их напугала жёсткая реакция России,. Как отмечает в своей статье на Царьграде журналист Сергей Латышев, последняя надежда Зеленского - английский премьер Борис Джонсон.

После того, как Вашингтон "слился", президент Украины, уверен Латышев, "впал в отчаяние". Иначе как можно объяснить тот факт, что он попросил помощи в войне в Донбассе у Великобритании, армия которой сейчас самая маленькая за все последние четыре столетия?

Латышев напомнил, что у Зеленского на днях состоялся телефонный разговор с Борисом Джонсоном, а также с президентом США Джо Байденом. Однако результаты этих переговоров едва ли удовлетворили Зеленского.

Британия Украину на словах поддерживает, "солидарность" демонстрирует, но практически без западных партнёров ничего делать не будет, намерена "мониторить" ситуацию, в её дальнейшем обострении не заинтересована, - "расшифровал" позицию Лондона Латышев.

Что касается поддержки США, то даже в ВСУ сомневаются в том, что США будут сражаться на стороне Киева в Донбассе. Так, генерал-лейтенант Забродский заявил, что поддержка Вашингтона вовсе не означает того, что в случае открытого вторжения России или попытки продвижения вглубь Украины армия США будет воевать за Киев.

На Западе, резюмирует автор, прекрасно понимают, что, пока их военные только будут собираться, с Украиной уже будет покончено, и что спасти режим Зеленского от развала с помощью НАТО будет невозможно.

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