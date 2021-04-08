"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе

После того, как Россия жёстко отреагировала на провокации Украины в районе границы с Донбассом, США фактически "слились" из блицкрига. Киевские власти, которые так надеялись на быструю победу с помощью Запада, такого не ожидали: Зеленский буквально "впал в отчаяние", пишет обозреватель Сергей Латышев.Западные кураторы киевских властей "сдают назад" и больше не планируют воевать на Донбассе. Судя по всему, их напугала жёсткая реакция России,. Как отмечает в своей статье на Царьграде журналист Сергей Латышев, последняя надежда Зеленского - английский премьер Борис Джонсон.После того, как Вашингтон "слился", президент Украины, уверен Латышев, "впал в отчаяние". Иначе как можно объяснить тот факт, что он попросил помощи в войне в Донбассе у Великобритании, армия которой сейчас самая маленькая за все последние четыре столетия?Латышев напомнил, что у Зеленского на днях состоялся телефонный разговор с Борисом Джонсоном, а также с президентом США Джо Байденом. Однако результаты этих переговоров едва ли удовлетворили Зеленского.Британия Украину на словах поддерживает, "солидарность" демонстрирует, но практически без западных партнёров ничего делать не будет, намерена "мониторить" ситуацию, в её дальнейшем обострении не заинтересована, - "расшифровал" позицию Лондона Латышев.Что касается поддержки США, то даже в ВСУ сомневаются в том, что США будут сражаться на стороне Киева в Донбассе. Так, генерал-лейтенант Забродский заявил, что поддержка Вашингтона вовсе не означает того, что в случае открытого вторжения России или попытки продвижения вглубь Украины армия США будет воевать за Киев.На Западе, резюмирует автор, прекрасно понимают, что, пока их военные только будут собираться, с Украиной уже будет покончено, и что спасти режим Зеленского от развала с помощью НАТО будет невозможно.