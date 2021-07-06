|
"Зеленский только бьётся в истерике": Политолог объяснил провал Украины со вступлением в НАТО
06 июля 2021, 00:20 • 60 • Политика
Конгресс США назвал препятствия для вступления Украины в НАТО. Политолог считает, что на самом деле причина лишь одна. "Зеленский только бьётся в истерике и говорит, что Запад его обманул, потому что обещал принять в НАТО. Украина уже 30 лет рвётся в Альянс. Хотели бы, давно бы приняли", - объяснил специалист.
В Конгрессе США перечислили факторы, мешающие принять Украину в НАТО. Политолог Ростислав Ищенко назвал реальную причину, почему Незалежную не берут в Североатлантический Альянс.
Согласно заявлению Исследовательской службы Конгресса США, Украина не может быть принята в НАТО, так как ВСУ всё ещё не дотягивают до стандартов Альянса. В частности, состояние украинской военной техники оставляет желать лучшего. Кроме того, на Украине так и не смогли создать прослойку профессионального младшего командного состава.
Политолог отмечает, что Конгресс США, по сути, не сказал ничего нового. То же самое в разное время уже говорили официальные лица западных стран. Подобные заявления делаются, чтобы поддержать стремление Украины в НАТО без реального намерения принять Незалежную в Альянс.
- указал эксперт.
По его мнению, ничто не мешает НАТО принять Украину в свои ряды. Киев с радостью согласится на размещение любых вооружений на своей территории. Однако всё упирается в один ключевой вопрос.
- сформулировал его Ростислав Ищенко в беседе с Nation News.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июля 2021, 03:15
|
03 июля 2021, 15:30
|
04 июля 2021, 00:40
|
29 июня 2021, 05:10
|
29 июня 2021, 10:40
|
30 июня 2021, 02:15
|
03 июля 2021, 19:10