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"Зеленский только бьётся в истерике": Политолог объяснил провал Украины со вступлением в НАТО

06 июля 2021, 00:20  •  60 • Политика
Конгресс США назвал препятствия для вступления Украины в НАТО. Политолог считает, что на самом деле причина лишь одна. "Зеленский только бьётся в истерике и говорит, что Запад его обманул, потому что обещал принять в НАТО. Украина уже 30 лет рвётся в Альянс. Хотели бы, давно бы приняли", - объяснил специалист.
В Конгрессе США перечислили факторы, мешающие принять Украину в НАТО. Политолог Ростислав Ищенко назвал реальную причину, почему Незалежную не берут в Североатлантический Альянс.
Согласно заявлению Исследовательской службы Конгресса США, Украина не может быть принята в НАТО, так как ВСУ всё ещё не дотягивают до стандартов Альянса. В частности, состояние украинской военной техники оставляет желать лучшего. Кроме того, на Украине так и не смогли создать прослойку профессионального младшего командного состава.
Политолог отмечает, что Конгресс США, по сути, не сказал ничего нового. То же самое в разное время уже говорили официальные лица западных стран. Подобные заявления делаются, чтобы поддержать стремление Украины в НАТО без реального намерения принять Незалежную в Альянс.
Киев мог давно сделать соответствующие выводы. Зеленский только бьётся в истерике и говорит, что Запад его обманул, потому что обещал принять в НАТО. Украина уже 30 лет рвётся в Альянс. Хотели бы, давно бы приняли,
- указал эксперт.
По его мнению, ничто не мешает НАТО принять Украину в свои ряды. Киев с радостью согласится на размещение любых вооружений на своей территории. Однако всё упирается в один ключевой вопрос.
Зачем там Украина? США должны своими руками ослабить собственную обороноспособность и создать себе проблемы, чтобы Зеленскому сделать приятно?
- сформулировал его Ростислав Ищенко в беседе с Nation News.

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