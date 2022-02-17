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"Зеленский сам в шоке": Клинцевич рассказал, как Запад готовит Украину на убой

17 февраля 2022, 19:40  •  182 • Политика
Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, как Запад готовит Украину на убой. По его словам, никто в Киеве от "партнёров" такого не ожидал: "Зеленский сам в шоке".
Клинцевич в разговоре с "Народными новостями" обратил внимание, что Запад в буквальном смысле подталкивает Украину к войне с Россией. Это и поставка вооружения, и распространение слухов о якобы готовящемся русском вторжении, и многое другое. Такого поворота событий в Киеве явно не ждали.
Сегодня Зеленский в шоке, не понимает, что нужно делать. Всё подготовлено: тяжёлые дивизионы с системами залпового огня "Ураган" и "Смерч" готовы к нанесению ударов, боеприпасы подвезены, депутаты и олигархи бегут за границу,
- отметил экс-сенатор.
Напомним, что американские и британские СМИ с декабря распространяют слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Последний раз дата вторжения была "назначена" на 16 февраля. Теперь, когда западный прогноз в очередной раз провалился, американцы говорят, что "Путин может напасть в любой момент".

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