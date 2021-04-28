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"Зеленский сам себя сделал заложником": Главную проблему встречи с Путиным объяснил экс-депутат Рады

28 апреля 2021, 03:20  •  67 • Политика
Экс-депутат Рады раскрыл возможные темы встречи Путина и Зеленского. По его мнению, переговоры по Донбассу исключены. "Зеленский сам себя сделал заложником", - объяснил политик.
Администрация президента России и офис главы Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Какие вопросы могут обсудить глава России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский, предположил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
Прежде всего он сразу отмёл вариант с обсуждением ситуации в Донбассе. Президент России ясно дал понять, что не будет обсуждать этот вопрос, пока Украина не проведёт переговоры с ЛНР и ДНР.
Зеленский сам себя сделал заложником. У него были шансы обозначить свою позицию ещё в декабре 2019 года,
- цитирует Nation News слова Спиридона Килинкарова.
Он напомнил, что тогда Зеленский мог обозначить точки, которые его не устраивают в Минских соглашениях. Однако президент Украины просто переподписал договорённости, согласившись со всеми пунктами. Теперь же он отказывается их выполнять.
Напомним, Путин заявил, что готов говорить с Зеленским только по поводу двусторонних отношений России и Украины. Их он готов обсуждать на переговорах в Москве.

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