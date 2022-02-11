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"Зеленский "на шпагате". У президента Украины есть выбор только из двух вариантов – политик
11 февраля 2022, 03:50 • 67 • Политика
Лидер украинской партии "Наши" Евгений Мураев считает, что у президента Украины есть выбор только из двух вариантов, и оба для него фатальны. "Зеленский "на шпагате", - произнёс политик.
По мнению Мураева, Зеленский должен выбрать из двух вариантов. Первый – оставить должность, то есть провести досрочные и парламентские выборы. Второй вариант – начать активные боевые действия в Донбассе.
"Зеленский понимает, что он "на шпагате", - произнёс политик в эфире телеканала "Наш".
Он уверен, что президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в Киев, чтобы получить гарантию – Зеленский войну в Донбассе не развяжет.
Вставший перед президентом Украины выбор – следствие невыполнения Минских соглашений, добавил Мураев. Он признался: не завидует главе государства, однако тот сам виноват в том, что сейчас происходит.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал слова президента России Владимира Путина про "терпи, моя красавица". И это стало ошеломительным провалом. Впрочем, далеко не единственным за последнее время. Политолог Владимир Рогов перечислил и другие. "Дальше уже пропасть", - констатировал он.
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