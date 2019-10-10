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"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская

10 октября 2019, 04:24  •  111 • Политика
Украинская журналистка Янина Соколовская считает, что Владимир Зеленский намеренно играет на стремлении России ввести миротворцев на Донбасс, чтобы потом дать его "оттяпать". Соколовская объясняет это тем, что у Зеленского, по сути, нет иного варианта - на Украине, по ее словам, многие считают ДНР и ЛНР "гангреной, мешающей идти в Европу".
В среду, 9 октября, Украина в очередной раз сорвала разведение войск на линии разграничения в Донбассе, которое должно было произойти в соответствии с принятой "формулой Штайнмайера". Поведение Киева спровоцировало дискуссии о необходимости ввода на Донбасс миротворческого контингента.
Украинская журналистка Янина Соколовская предположила, что Зеленский может намеренно таким образом пытаться играть на стремлении России защитить жителей ДНР и ЛНР. Соколовская допустила, что президент даже готов отдать эти территории России, поскольку, во-первых, украинская армия ему неподконтрольна. Во-вторых, это спровоцирует новую "истерию против России" на Западе. И наконец, в-третьих, на Украине уже многие считают, что Донбасс - "гангрена, мешающая идти в Европу".
Соколовская считает, что при таком сценарии Россию будут обвинять, усилят против нее санкции, а Украина сможет просто смотреть и аплодировать.
"Никакой другой вариант Зеленский осуществить не может. Армия его не слушает в той степени, которая требуется", - объявила журналистка в программе "Время покажет".
Зампред Комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Александр Шерин в свою очередь подчеркнул, что для Москвы приемлемым вариантом является пресечение любой активности русофобских националистических сил на территории Украины силами ее же прокуратуры.

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