"Зеленский проиграл коронавирусу". Счёт 0:1: Украинцам будут колоть непроверенный прививочный микс

Украинцам, вероятно, будут колоть непроверенный прививочный микс. В Незалежной большие проблемы с поставками препаратов. "Зеленский проиграл коронавирусу", - пишут в Telegram. Пока счёт 0:1.

Авторы Telegram-канала UKR_LEAKS опубликовали пост о вакцинации. В самом начале они отметили, что он основан на слухах, но ведь дыма без огня не бывает.

По неподтверждённой информации, в Офисе президента Украины недоумевают, как дальше вакцинировать народ, ведь поставки индийского препарата Covishield прекращены как минимум до осени. Главная проблема в том, что этой вакциной уже начали прививать людей.

В посте говорится о вероятности докалывать оставшийся препарат Covishield в качестве первого компонента, а в качестве второго вводить то, что будет на момент инъекции в наличии. Это может означать, что украинцы получат непроверенный прививочный микс, ведь взаимодействие разных вакцин между собой никто не изучал.

"Кажется, Зеленский проиграл коронавирусу", - предполагают авторы сообщения.

Пока счёт 0:1 не в пользу украинского президента, хотя его администрация бодро рапортует о том, что всё неплохо. 30 марта глава Минздрава Незалежной Максим Степанов заявил, что к концу 2021 года необходимо привить как минимум 60% взрослых украинцев, "если у нас в достаточном количестве будут вакцины". Уже тогда он отмечал, что успех прививочной кампании зависит от того, не подведут ли страны-поставщики, будут ли они выполнять контракты.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в стране ожидается около 1 миллиона вакцин Pfizer, вдвое большие партии Covishield и Sinovac, а также 1,7 миллиона доз AstraZeneca.

Тем временем Индия, производитель той самой Covishield, готовится прививать своих граждан "Спутником V". До конца недели регулятор в области фармпрепаратов и медицинских изделий Индии рассмотрит заявку, по которой российский препарат получит разрешение на экстренное применение.