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"Зеленский предал своего деда-офицера Красной армии": Виктор Водолацкий о речи президента Украины в Польше

28 января 2020, 22:39  •  85 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах. "Он предаёт своего дела, который воевал против фашистов, воевал в составе Советской армии, был советским офицером", - считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), рассказал об украинцах, освобождавших его во время Второй мировой войны. Речь украинского лидера для Царьграда прокомментировал депутат Госдумы и первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его мнению, заявления Зеленского - это не что иное, как предательство, предательство своих родных корней. А в частности, это предательство родного деда, который был советским офицером и воевал в составе Советской армии.
"Он предаёт своего дела, который воевал против фашистов, воевал в составе Советской армии, был советским офицером", - сказал Виктор Водолацкий в интервью Царьграду.
Он добавляет, что такое отношение к истории не только кощунственно, оно даже выходит за грани человеческого понимания. Политик с трудом представляет, как руководители Украины, Эстонии, Польши и других стран продолжают выполнять тот заказ извне, который сегодня обрушился на память о тех людях, которые 75 лет назад освободили наш мир от коричневой чумы.
"И среди исполнителей этого заказа выступает в том числе и Зеленский", - отмечает Виктор Водолацкий.
Получается, что эти люди не имеют ни чести, ни совести, ни памяти о своих предках, делает вывод парламентарий. Поэтому самое главное действие в данной ситуации - понять, что и завтра, и послезавтра будет всё больше и больше чудовищной ложи в отношении тех, кто сделал Победу над фашистами, тех бойцов Советской армии, советских солдат, которые освобождали Европу, считает Виктор Водолацкий.
"Самое главное, что мы внутри себя должны понимать, мы должны знать свою историю, мы должны знать свою Победу, и мы должны воспитывать своё будущее на уроках, не искажённых этой историей. А обращать внимание на этих шавок, которые до 9 Мая будут провожать, гавкать на каждом углу, наверное, не стоит. Но забыть этого тоже нельзя", - подытожил он.

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