Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), рассказал об украинцах, освобождавших его во время Второй мировой войны. Речь украинского лидера для Царьграда прокомментировал депутат Госдумы и первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его мнению, заявления Зеленского - это не что иное, как предательство, предательство своих родных корней. А в частности, это предательство родного деда, который был советским офицером и воевал в составе Советской армии.

"Он предаёт своего дела, который воевал против фашистов, воевал в составе Советской армии, был советским офицером", - сказал Виктор Водолацкий в интервью Царьграду.

Он добавляет, что такое отношение к истории не только кощунственно, оно даже выходит за грани человеческого понимания. Политик с трудом представляет, как руководители Украины, Эстонии, Польши и других стран продолжают выполнять тот заказ извне, который сегодня обрушился на память о тех людях, которые 75 лет назад освободили наш мир от коричневой чумы.

"И среди исполнителей этого заказа выступает в том числе и Зеленский", - отмечает Виктор Водолацкий.

Получается, что эти люди не имеют ни чести, ни совести, ни памяти о своих предках, делает вывод парламентарий. Поэтому самое главное действие в данной ситуации - понять, что и завтра, и послезавтра будет всё больше и больше чудовищной ложи в отношении тех, кто сделал Победу над фашистами, тех бойцов Советской армии, советских солдат, которые освобождали Европу, считает Виктор Водолацкий.