"Зеленский повторяет за Путиным": Жириновский напомнил, почему с Украины к нам едут "десятки тысяч"

О том, что украинский президент Владимир Зеленский пытается "повторять за российским лидером Владимиром Путиным", написал в своем мессенджере лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Этим он объяснил решение президента Незалежной выдавать паспорта для российских граждан.

"Это попытка повторять наши решения, - отмечает Жириновский. - Путин ввел для жителей Донбасса - и Зеленский повторяет".

Впрочем, по мнению Жириновского, на Украину если и захочет кто-то уехать, то таких будут все же единицы. В это же время из Незалежной к нам едут "десятки тысяч, чтобы заработать денег и прокормить семью".

Жириновский напомнил, что проблема не только в низком уровне жизни на Украине, но и в том, что там запрещают русский язык.

Накануне на сайте президента Украины появился указ Зеленского о подготовке законопроекта об упрощенном порядке предоставления российским гражданам украинского гражданства. В документе речь идет о лицах, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям".