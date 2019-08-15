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"Зеленский повторяет за Путиным": Жириновский напомнил, почему с Украины к нам едут "десятки тысяч"
15 августа 2019, 12:39 • 187 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский пытается повторять за российским коллегой Владимиром Путиным, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И напоминает, почему в Россию с Украины едут "десятки тысяч".
О том, что украинский президент Владимир Зеленский пытается "повторять за российским лидером Владимиром Путиным", написал в своем мессенджере лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Этим он объяснил решение президента Незалежной выдавать паспорта для российских граждан.
"Это попытка повторять наши решения, - отмечает Жириновский. - Путин ввел для жителей Донбасса - и Зеленский повторяет".
Впрочем, по мнению Жириновского, на Украину если и захочет кто-то уехать, то таких будут все же единицы. В это же время из Незалежной к нам едут "десятки тысяч, чтобы заработать денег и прокормить семью".
Жириновский напомнил, что проблема не только в низком уровне жизни на Украине, но и в том, что там запрещают русский язык.
Накануне на сайте президента Украины появился указ Зеленского о подготовке законопроекта об упрощенном порядке предоставления российским гражданам украинского гражданства. В документе речь идет о лицах, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям".
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