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"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоронить" президента

06 марта 2021, 02:05  •  79 • Политика
На Украине заявили, что США выдали Зеленскому "чёрную метку". Речь идёт о введении санкций против главного спонсора украинского президента. В этой связи украинские СМИ принялись "хоронить" главу государства.
Санкции США против украинского олигарха Игоря Коломойского - это "чёрная метка" для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".
Речь идёт о главном спонсоре нынешнего главы Украины. Именно Коломойский профинансировал сериал "Слуга народа", который создал Зеленскому образ честного и справедливого президента, а затем проплатил избирательную кампанию актёра. А в пятницу, 5 марта, глава Госдепа США заявил о введении санкций против украинского олигарха.
Сегодня Коломойскому прислали очередную "чёрную метку" из-за океана. И возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому,
- пишет "Страна.ua".
Издание предполагает, что власти США пытаются надавить на Зеленского, чтобы тот не подпускал людей Коломойского к госактивам. Также это может быть местью Вашингтона за позицию олигарха, который публично выступал за улучшение отношений с Россией, добавляет украинское СМИ.
Напомним также, что, согласно опросам, украинцы не воспринимают Зеленского как самостоятельного политика. Порядка 92% опрошенных признались, что зависимость главы государства от Запада вредит Украине, пишет Nation News.

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