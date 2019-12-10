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"Зеленский показал, что способен слушать старших товарищей": Сенатор оценил итоги саммита
10 декабря 2019, 18:39 • 70 • Политика
Член Совета Федерации сенатор Олег Морозов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи в "нормандском формате". По словам сенатора, результаты переговоров дают повод для определённого оптимизма.
Зеленский как минимум показал способность к конструктивному диалогу, не привезя в Париж предложений, которые могли бы опрокинуть весь формат с самого начала, отметил сенатор. Этот результат стал максимумом возможного, который можно было выжать, потому что "Минск-2" до сих пор фактически не запущен, считает Морозов.
В то же время есть решения, по которым произошло продвижение вперёд, в том числе разведение сил и средств в Донбассе и обмен удерживаемых лиц, отметил Морозов. Кроме того, состоялась первая очная встреча двух лидеров, во время которой они познакомились и лично поговорили, подчеркнул сенатор.
"У меня сдержанная позитивная оценка Зеленского. Он показал способность общаться со старшими товарищами и слушать их аргументы", - заключил Олег Морозов в разговоре с ФАН.
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