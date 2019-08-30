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"Зеленский отдает старые долги": Политолог о том, почему Арсен Аваков сохранил свой пост
30 августа 2019, 13:24 • 70 • В мире
Верховная рада 29 августа утвердила новый состав украинского правительства. Большинство старых министров покинули свои посты, однако Арсен Аваков, возглавляющий МВД Украины, сохранил свой министерский портфель. "Так Зеленский отдает старые долги", - уверен политолог.
То, что Аваков остался и дальше возглавлять свое ведомство, ни для кого сенсацией не стало, хотя некоторые вопросы это вызвало. В беседе с Nation News ситуацию в правительстве Украины и причины, по которым глава МВД оказался "непотопляемым", раскрыл политолог Александр Асафов.
Теперь, считает он, осталось узнать, одобрят ли такой поворот кураторы Украины с Запада. Кроме того, теперь Владимиру Зеленскому надо будет объяснить своим избирателям, почему Арсен Аваков настолько ценен для Украины, что, несмотря на протесты, остался работать дальше в правительстве, заключил Александр Асафов.
Как известно, с именем Авакова связано немало скандалов, в том числе и коррупционных. Однако на своем месте он удержался довольно уверенно, хотя практически все его коллеги по кабинету министров своих постов лишились. Создается впечатление, что Арсен Аваков – человек, прежде всего, "нужный". И для новой власти – тоже. К тому же глава МВД держит под своим контролем группировки радикальных украинских националистов, а потому может оказаться очень востребован.
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