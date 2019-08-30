"Зеленский отдает старые долги": Политолог о том, почему Арсен Аваков сохранил свой пост

То, что Аваков остался и дальше возглавлять свое ведомство, ни для кого сенсацией не стало, хотя некоторые вопросы это вызвало. В беседе с Nation News ситуацию в правительстве Украины и причины, по которым глава МВД оказался "непотопляемым", раскрыл политолог Александр Асафов.

"Все эти слова об уважении к Авакову и отсутствию к нему коррупционных претензий, которые мы слышим от украинских политиков и экспертов, напоминают обычный бред. Аваков является бенефициаром избрания Зеленского, это обсуждалось еще на стадии предвыборной кампании. Там была и концентрация с Коломойским, и работа против Порошенко. Несмотря на мнение широкого круга людей на Украине по поводу прошлого Авакова, Зеленский отдает старые долги",- отметил политолог.

Теперь, считает он, осталось узнать, одобрят ли такой поворот кураторы Украины с Запада. Кроме того, теперь Владимиру Зеленскому надо будет объяснить своим избирателям, почему Арсен Аваков настолько ценен для Украины, что, несмотря на протесты, остался работать дальше в правительстве, заключил Александр Асафов.

Как известно, с именем Авакова связано немало скандалов, в том числе и коррупционных. Однако на своем месте он удержался довольно уверенно, хотя практически все его коллеги по кабинету министров своих постов лишились. Создается впечатление, что Арсен Аваков – человек, прежде всего, "нужный". И для новой власти – тоже. К тому же глава МВД держит под своим контролем группировки радикальных украинских националистов, а потому может оказаться очень востребован.