"Зеленский опять прокололся". Нардеп привёл неопровержимое доказательство

Нардеп Верховной рады Илья Кива привёл неопровержимое доказательство того, что президент Украины "Зеленский опять прокололся". Речь идёт о видео, которое распространила пресс-служба украинского лидера. На записи рядом с Зеленским медик, которого уже несколько дней, как нет в живых.

"Зеленский опять прокололся, - пишет нардеп Верховной рады Илья Кива в своём Telegram. - На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский) - смелый и в Киеве".

Депутат приводит неопровержимое доказательство того, что пресс-служба президента Украины выдала очередной фейк о Зеленском. Медика Инны Дерусовой, о которой идёт речь, уже несколько дней, как нет в живых.

"Самое главное, с ним рядом врач, которая уже погибла! - обращает внимание Кива. - Очевидно, что гении политического пиара начали публикации ранее записанных про запас видео. Однако создатели смонтированного ролика не учли такое обстоятельство, как гибель одного из участников видео - медика Инны Дерусовой. Она погибла ещё 26 февраля".

По словам нардепа, смерть женщины, которая на опубликованном видео идёт рядом с Зеленским, уже подтверждают и её знакомые.

Политик делает вывод о том, что опубликованный пресс-службой президента Украины видеоролик из госпиталя "только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их".

Ранее украинские СМИ сообщали, что Дерусова погибла ещё 26 февраля и Зеленский даже присвоил ей звание Героя Украины посмертно. Следовательно, находиться рядом с главой Незалежной 13 марта в Киеве во время посещения госпиталя она не могла никак.