"Зеленский никак не может понять": Пушков объяснил, в чём заблуждается президент Украины

Президент Украины надумал провести трёхсторонние переговоры на высшем уровне. Однако он сильно заблуждается, что это вообще возможно, считает сенатор Алексей Пушков. "Зеленский никак не может понять", - отметил он и указал на суровую реальность.

Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с идеей провести саммит Россия - США - Украина. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Алексей Пушков в своём Telegram-канале указал, а чём Зеленский сильно заблуждается. По мнению сенатора, подобная инициатива – это очередная попытка "попасть в высшую лигу". Сам саммит нужен одному только президенту Незалежной: ни США, ни Россия в нём не заинтересованы.

Пушков назвал идею пустой инициативой. Это всего лишь попытка Зеленского пропиарить себя, причём попытка неудачная.

"Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а её придаток", - написал сенатор.

Ранее пресс-секретарь русского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею саммита Россия - США - Украина. Это стало удивлением для Кремля. "Предложений не поступало", - заявили там.