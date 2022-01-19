"Зеленский нарушил главное правило": Политэксперт - о ситуации с Порошенко

Печерский суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. "Зеленский сегодня нарушил главное правило в политике: замахнулся - бей!" - считает политэксперт.

Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Ситуацию прокомментировал политэксперт Марат Баширов.

По его мнению, произошедшее в суде - серьёзный просчёт со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Потому что теперь у Порошенко есть всё необходимое, чтобы устроить новый Майдан.

Зеленский сегодня нарушил главное правило в политике: замахнулся - бей! Бей так, чтобы чувствовали твою силу. Не уверен в себе - не замахивайся, иначе можешь сам оказаться на полу камеры,

- написал Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".

Эксперт пояснил, что выпустив Порошенко на свободу, Зеленский дал ему и трибуну, и энергию для сопротивления, а также моральное превосходство. А всё остальное для свержения Зеленского у Порошенко уже есть: собственные медиа, деньги, статус лидера партии и фракции в Верховной раде, союзники и известность среди западной элиты.