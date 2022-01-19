Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев &quo...
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три ...
Главная / Политика

"Зеленский нарушил главное правило": Политэксперт - о ситуации с Порошенко

19 января 2022, 18:00  •  130 • Политика
Печерский суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. "Зеленский сегодня нарушил главное правило в политике: замахнулся - бей!" - считает политэксперт.
Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Ситуацию прокомментировал политэксперт Марат Баширов.
По его мнению, произошедшее в суде - серьёзный просчёт со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Потому что теперь у Порошенко есть всё необходимое, чтобы устроить новый Майдан.
Зеленский сегодня нарушил главное правило в политике: замахнулся - бей! Бей так, чтобы чувствовали твою силу. Не уверен в себе - не замахивайся, иначе можешь сам оказаться на полу камеры,
- написал Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".
Эксперт пояснил, что выпустив Порошенко на свободу, Зеленский дал ему и трибуну, и энергию для сопротивления, а также моральное превосходство. А всё остальное для свержения Зеленского у Порошенко уже есть: собственные медиа, деньги, статус лидера партии и фракции в Верховной раде, союзники и известность среди западной элиты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



130
Источник
Похожие новости
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "добить Украину"
19 января 2022, 10:25
Обращение Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в Казахстане
19 января 2022, 08:40
На вброс канадского МИД о Донбассе русские дипломаты ответили прямым текстом: Не "солдаты"
19 января 2022, 08:40
Единая Россия без кавычек. Власть решила обуздать татарскую этнократию
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генс...
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в ...
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "доби...
19 января 2022, 10:25
Обращение Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в Казахстане
19 января 2022, 08:40
На вброс канадского МИД о Донбассе русские дипломаты ответили прямым текстом: Не &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2022, 22:05
Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление
12 января 2022, 18:55
Столтенбергу задали неудобный вопрос. Пришлось оправдываться и горячиться
18 января 2022, 08:10
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипломатов на Украине
16 января 2022, 12:10
Что с Назарбаевым? Сатановский поделился опасениями
16 января 2022, 14:30
Слова русского дипломата дошли до США и лично Трампа: "Такой фурор"
18 января 2022, 15:45
О чём глава ЦРУ говорил с Зеленским? Экс-депутат Рады раскрыл послание США
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.