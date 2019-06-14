"Зеленский надоест партнёрам": Эксперт о санкциях против России, которые невыгодны Европе

Киеву бесполезно просить Запад о новых антироссийских санкциях, поскольку если они не работали до настоящего времени, то не сработают и при новом украинском президенте, уверен Владимир Корнилов.

Российская экономика адаптировалась, а вот европейская экономика от санкций серьёзно пострадала, указал эксперт в разговоре с изданием "Украина.ру". На это прямо указывают представители Евросоюза. Более осторожно к санкциям стали подходить и в США.

Так что, говорит обозреватель МИА "Россия сегодня", если Зеленский будет просить Запад о санкциях, он в конечном итоге надоест своим партнёрам. И не приблизит мир в Донбассе.

Нынешняя риторика, подчеркнул эксперт, показывает, что новая команда в Киеве не представляет себе, как преодолеть вооружённый конфликт.