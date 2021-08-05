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"Зеленский кидает в людей камень раздора": Захарова объяснила, зачем выгоняют русских с Донбасса

05 августа 2021, 15:35  •  131 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления президента Украины Владимира Зеленского заявила, что глава Незалежной "кидает в людей камень раздора". Дипломат объяснила, почему политик так старается выгнать русских с Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тем, кто живёт в Донбассе и надеется, что регион когда-нибудь войдёт в состав России, следует собрать вещи и уехать в Россию.
"Во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России", - считает президент Украины, добавляя, что Донбасс никогда не станет русским.
В своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление, отметив, что даже не будет упоминать о международном праве и правах человека, однако выскажется конкретно про президента Зеленского.
"Вместо того чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну", - считает Захарова.
Она напомнила, что победу ему на выборах обеспечили именно русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины. Но, поскольку Зеленский не смог выполнить своего предвыборного обещания - обеспечить стране мир, теперь он пытается избавиться от своих избирателей как от ненужных свидетелей, полагает Захарова.

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