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"Зеленский доигрался": даже дети на Украине понимают правду
01 марта 2022, 01:35 • 17 • Политика
Девочка с Украины осудила итоги деятельности президента Владимира Зеленского и его режима.
В интернете распространился ролик, который записала девочка с Украины, наблюдая из окна последствия политики Владимира Зеленского.
"Во всём Зеленский виноват!" - девочка "по-взрослому" рассуждает о своём президенте, политике, судьбе Украины.
На видео видно, как вдалеке над жилым домом поднимается столб чёрного дыма, возможно, из-за неумелого применения военной техники ВСУ. Автор видео говорит:
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по уничтожению военных объектов, Минобороны России наносит точечные удары. Армия России не представляет опасности для украинцев. Украина останется украинской. Страны Запада намерены втянуть Украину в военный блок НАТО, что угрожает безопасности России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на любую угрозу России ответ будет незамедлительным.
В результате гражданской войны на Украине с 2014 года погибло не менее 14 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.
Все детали спецоперации России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".
Русские солдаты, берегите себя и своих боевых товарищей как национальное достояние, ведь вы - лучшие люди страны! Возвращайтесь живыми! Спасибо, что вы есть!
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