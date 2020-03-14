"Здоровый" Болсонару показал своё отношение к коронавирусу

Ранее издание O Dia сообщило, что первый тест Болсонару на коронавирус был положительным.

Однако сын президента назвал публикацию ложью, заявив, что анализы ещё не готовы. Видимо, через пару часов результаты пришли, так как сам Болсонару опроверг данные о своём заболевании.

"Госпиталь вооружённых сил и лаборатория SABIN засвидетельствовали отрицательный результат на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару", - говорится в сообщении.

Однако уже известно, что у главы секретариата бразильского президента Фабио Вайнгартена подтвердился диагноз коронавируса. Именно с ним Болсонару ездил на встречу с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Фото: Facebook/Jair Messias Bolsonaro