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"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма
04 мая 2021, 01:30 • 83 • Политика
В Киеве боятся возможного ответа России на водную блокаду Крыма. По словам украинских политиков, Москва при желании может вызвать коллапс в сфере энергетики: "Здесь всё ляжет".
С таким мнением выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко. Он осудил украинские власти, которые перекрыли Северо-Крымский канал, оставив Крым без пресной воды. По словам политика, Киев фактически совершил экологический и гуманитарный геноцид, лишив людей доступа к воде.
При этом он признался, что не понимает причин бравады киевских чиновников, которые хвастаются своим поступком, словно победой, и угрожают России. Червоненко подчеркнул, что Москва может легко обрушить всю украинскую энергосистему.
Напомним, что ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская уже обращалась к ООН с призывом осудить Украину, которая нарушает гуманитарное право в Крыму своей водной блокадой. Однако международная организация не стала вмешиваться в ситуацию. Она лишь заявила, что проблему нехватки воды на полуострове Россия и Украина должны решать вместе.
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