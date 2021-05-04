"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма

В Киеве боятся возможного ответа России на водную блокаду Крыма. По словам украинских политиков, Москва при желании может вызвать коллапс в сфере энергетики: "Здесь всё ляжет".

С таким мнением выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко. Он осудил украинские власти, которые перекрыли Северо-Крымский канал, оставив Крым без пресной воды. По словам политика, Киев фактически совершил экологический и гуманитарный геноцид, лишив людей доступа к воде.

При этом он признался, что не понимает причин бравады киевских чиновников, которые хвастаются своим поступком, словно победой, и угрожают России. Червоненко подчеркнул, что Москва может легко обрушить всю украинскую энергосистему.

Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок? Любым путём - от электроэнергии. Качнут Белорусскую атомную станцию, и здесь всё ляжет, - отметил экс-депутат, выступая в эфире украинского телеканала "НАШ".

Напомним, что ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская уже обращалась к ООН с призывом осудить Украину, которая нарушает гуманитарное право в Крыму своей водной блокадой. Однако международная организация не стала вмешиваться в ситуацию. Она лишь заявила, что проблему нехватки воды на полуострове Россия и Украина должны решать вместе.