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"Здесь соглашусь с Путиным": Кучма назвал идею украинских "патриотов" невозможной

24 августа 2021, 17:10  •  55 • Политика
Второй президент Украины Леонид Кучма назвал идею украинских "патриотов" о построении "анти-России" невозможной. По его словам, в этом вопросе он согласен с мнением президента России Владимира Путина.
В День независимости Украины второй президент Незалежной Леонид Кучма заявил, что страна не может стать просто "анти-Россией". По его словам, развитие по этому пути только "на негативе" невозможно.
"Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент - мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза - стать только анти-Россией", - заявил Кучма в своей колонке для издания "Левый берег".
По его словам, в первую очередь такая идея несёт угрозу для самих украинцев, поскольку, реализуя её, Киев никогда не добьётся стабильности и процветания в экономике и других сферах.
"Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы "не как у них". Отражение не живёт самостоятельной жизнью", - пояснил свою мысль Кучма.

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