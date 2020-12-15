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"Здесь принцип улицы": Попавший под санкции депутат Рады решил дать "ответочку" России по-пацански

15 декабря 2020, 22:10  •  295 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, чья фракция "Слуга народа" попала под российские санкции, решил дать "ответочку" Москве по-пацански. Он заявил, что в политике тоже действует "принцип улицы", а настоящие пацаны сперва "бьют морды".
Такое заявление политик сделал, комментируя новые российские санкции, под которые попали практически все депутаты "Слуги народа".
Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку". На улице пацаны должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. Здесь тоже принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне, - заявил народный избранник, выступая в эфире телеканала "Наш".
Он также добавил, что российские санкции не заставят "слуг" выполнять Минские соглашения, которые Украина игнорирует уже почти 6 лет.
Напомним, что ранее российские власти расширили список персональных санкций, в который попали 849 украинских политиков. Если раньше санкции распространялись на партию экс-президента Петра Порошенко и его соратников, то теперь под ограничения попали и представители "Слуги народа" - партии, от которой избирался действующий президент Украины Владимир Зеленский. Эксперты отмечают, что таким образом Москва фактически приравняла Зеленского к Порошенко, потеряв надежду на то, что нынешний украинский лидер сможет положить конец русофобской политике и гражданской войне в Донбассе.
Отметим, что отношения с Россией во времена Порошенко были настолько испорчены, что президент РФ Владимир Путин прекратил все контакты на высшем уровне с украинской стороной. Не исключено, что Кремль откажется разговаривать и с Зеленским, который после избрания продолжил взятый своим предшественником курс на разрыв отношений с Россией и продолжение войны.
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