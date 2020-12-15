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"Здесь принцип улицы": Попавший под санкции депутат Рады решил дать "ответочку" России по-пацански
15 декабря 2020, 22:10 • 295 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, чья фракция "Слуга народа" попала под российские санкции, решил дать "ответочку" Москве по-пацански. Он заявил, что в политике тоже действует "принцип улицы", а настоящие пацаны сперва "бьют морды".
Такое заявление политик сделал, комментируя новые российские санкции, под которые попали практически все депутаты "Слуги народа".
Он также добавил, что российские санкции не заставят "слуг" выполнять Минские соглашения, которые Украина игнорирует уже почти 6 лет.
Напомним, что ранее российские власти расширили список персональных санкций, в который попали 849 украинских политиков. Если раньше санкции распространялись на партию экс-президента Петра Порошенко и его соратников, то теперь под ограничения попали и представители "Слуги народа" - партии, от которой избирался действующий президент Украины Владимир Зеленский. Эксперты отмечают, что таким образом Москва фактически приравняла Зеленского к Порошенко, потеряв надежду на то, что нынешний украинский лидер сможет положить конец русофобской политике и гражданской войне в Донбассе.
Отметим, что отношения с Россией во времена Порошенко были настолько испорчены, что президент РФ Владимир Путин прекратил все контакты на высшем уровне с украинской стороной. Не исключено, что Кремль откажется разговаривать и с Зеленским, который после избрания продолжил взятый своим предшественником курс на разрыв отношений с Россией и продолжение войны.
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