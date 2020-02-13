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"Здесь одни руины": Жители сёл на границе Казахстана и Киргизии заявили о погромах, убийствах и пожарах

13 февраля 2020, 22:09  •  86 • В мире
Журналистка Айсымбат Токоева приехала в дунганские сёла, чтобы узнать истории тех, кто пострадал от погромов 7 февраля. Населённые пункты Масанчи, Аухатты, Булан-Батыр, Сортобе находятся на границе Казахстана и Киргизии. Сожжены дома и автомобили, убиты и покалечены люди... Жители вынуждены признать, что здесь одни руины.
По данным казахского минздрава и местных администраций, в этих сёлах погибло 10 человек, больше 180 жителей получили ранения. Нескольким тысячам этнических дунганцев пришлось бежать через границу в Киргизию. Многие из них остаются там до сих пор, потому что на родине страшно и не осталось ничего из нажитого. Материал Айсымбат Токоевой был опубликован на портале "Медиазона". Имена всех собеседников журналистки изменены по условиям анонимности.
Житель Булан-Батыра Исмаил рассказал, что вечером 7 февраля звуки выстрелов напугали его пятерых детей. Семью 40-летний мужчина вывел в огород, чтобы они оказались как можно дальше от ворот. В этот момент погромщики уже зашли на его участок и начали крушить там всё, что видели. Дети вцепились в отца и не дали ему уйти. Исмаил не смог защитить своё имущество. Просто стоял и смотрел, как из дома выносят мебель и технику, грузят в его же автомобиль, поджигают дом. Стреляли во многих дворах села.
"За пару часов ничего не осталось. Эти чувства не передать словами… Здесь одни руины", - рассказал Исмаил.
Он не уверен, что дунганам дадут спокойно жить в этих местах. Раньше урегулированием стычек занимались старейшины. Мужчина предположил, что за последнее время люди озлобились, поэтому и случились погромы.
Журналистка отмечает, что только один из её собеседников поддержал разговор о причинах конфликта, - Тахир, житель села Масанчи. По его словам, дунгане не конфликтовали с местными казахами. Погромы учинили "приезжие, залётные" граждане Казахстана.
В Масанчи вечером 7 февраля погибло 5 человек. Жительница села Анеля, вернувшись с работы, не обнаружила дома детей. Старшего сына сразу найти не получилось, младший был у соседей. Увидев в окно милицию, она подумала, что погромы прекратятся.
"Я закрыла ворота и все двери в дом. Мы с младшим сыном закрылись в комнате. Я не могу передать словами, что я ощущала. На улице такая бойня, окна начали бить, кричат, орут. И я не знаю, где мой старший сын. Ему 15 лет исполнилось", - рассказала женщина.
Её двухлетний ребёнок кричал и плакал, не отпускал мать от себя. Анеля призналась: из-за шока, ужаса, паники даже не нашла в себе сил поднять малыша на руки. В это время её сына-подростка и мужа, пытавшихся защитить имущество на улице, погромщики закидывали камнями.
Добавим, версия о национальном конфликте в Казахстане действительно обсуждается. Однако в ходе предварительного расследования информация, как сообщали официальные лица, не подтвердилась. В качестве причины называют только бытовой конфликт. Расследование продолжается.

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