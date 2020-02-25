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"Здесь невозможно". Мишустину стало стыдно - он честно рассказал об эмоциях
25 февраля 2020, 20:39 • 26 • Политика
Долгих сорок лет не проводили ремонт в курганской городской больнице скорой помощи. Дело сдвинулось с мёртвой точки только благодаря визиту премьер-министра России Михаила Мишустина. "Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать", - сказал глава российского правительства.
Картина, которую увидел Мишустин в больнице, была действительно удручающей. К слову, жители города неоднократно на это жаловались и публиковали в соцсетях фотографии, сделанные в больничных помещениях.
Не лучше дело обстояло и с медицинском оборудованием, в особенно плачевном состоянии находился операционный блок. В Telegram-канале "Вы слушали "Маяк" опубликовали фотографию, сделанную в больнице: к оборудованию вместе специального экрана подключён обычный телевизор 4-го поколения, выпущенный в середине 90-х годов. "Врачи говорят, главное - хорошо показывает", пишет автор канала.
Глава правительства пообещал, что по возвращении в Москву он предпримет неотложные меры для исправления ситуации. В частности, премьер намерен выделить 200 миллионов рублей на ремонт больницы и закупку нового медицинского оборудования.
Скриншот: Telegram/t.me/youlistenedmayak
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