Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта
Kaк pacпoзнaть пpopoccийскyю кoнcepвy
"Президент-биокамикадзе": Почему на шею Ющенко не прицепили колокольчи...
Перемога Лукашенко: нашу же нефть купил у посредников втридорога (Руслан Осташко...
Главная / Политика

"Здесь невозможно". Мишустину стало стыдно - он честно рассказал об эмоциях

25 февраля 2020, 20:39  •  26 • Политика
Долгих сорок лет не проводили ремонт в курганской городской больнице скорой помощи. Дело сдвинулось с мёртвой точки только благодаря визиту премьер-министра России Михаила Мишустина. "Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать", - сказал глава российского правительства.
Картина, которую увидел Мишустин в больнице, была действительно удручающей. К слову, жители города неоднократно на это жаловались и публиковали в соцсетях фотографии, сделанные в больничных помещениях.
Не лучше дело обстояло и с медицинском оборудованием, в особенно плачевном состоянии находился операционный блок. В Telegram-канале "Вы слушали "Маяк" опубликовали фотографию, сделанную в больнице: к оборудованию вместе специального экрана подключён обычный телевизор 4-го поколения, выпущенный в середине 90-х годов. "Врачи говорят, главное - хорошо показывает", пишет автор канала.
Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать. Это вызывает сожаление и стыд, - прокомментировал ситуацию Михаил Мишустин.
Глава правительства пообещал, что по возвращении в Москву он предпримет неотложные меры для исправления ситуации. В частности, премьер намерен выделить 200 миллионов рублей на ремонт больницы и закупку нового медицинского оборудования.
Скриншот: Telegram/t.me/youlistenedmayak

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 02:24
Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ООН
25 февраля 2020, 04:24
"Перешли от испытаний к постановке на боевое дежурство": Армия и флот России получат лазерное и гиперзвуковое оружие - Путин
24 февраля 2020, 23:09
Захарова назвала балаганом заявление Нидерландов о свидетеле запуска "Бука" в деле MH17
25 февраля 2020, 10:54
"Охота на плохих парней": Посол США в России попал в чёрный список Трампа - СМИ
24 февраля 2020, 21:54
"Путин за, но...": Песков рассказал, что мешает провести четырёхсторонний саммит по Сирии
24 февраля 2020, 23:09
Россия предлагает США договориться, как взаимодействовать в информационном пространстве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2020, 19:39
"Русские, спасайте, убивают!": В Сирии толпа мирных жителей едва не растерзала американцев
22 февраля 2020, 01:39
"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русскому Ивану". Пока не поздно
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
24 февраля 2020, 12:09
"Убийцам раздали медали": Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому после требования наказать протестующих
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.