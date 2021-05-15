"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны

Французы благодарят президента России Владимира Путина за внесение США и Чехии в список недружественных государств. Они предлагают русским наказать ещё две страны, которые ведут себя откровенно враждебно: "Здесь не хватает только..."

Читатели французской газеты Le Figaro считают справедливыми действия России, которая создала список недружественных стран. Фигурантам этого списка может быть ограничена возможность (вплоть до полного запрета) нанимать граждан России для работы в своих посольствах и консульствах. Пока что в перечне значатся только две страны - Чехия и США. Праге можно нанимать не более 19 граждан России в диппредставительства, а Вашингтону - ни одного.

По словам французских пользователей, Россия чётко дала понять, что санкции - это дорога с двухсторонним движением. И что за каждый враждебный выпад Западу придётся заплатить. Некоторые даже посчитали риторику Путина слишком мягкой. Они отмечают, что США и Чехия - это не просто "недружественные страны", а самые настоящие враги России.

Пользователь Gauloisrefractaires предположил, что следующими в чёрном списке русских могут оказаться Польша и Франция, которые тоже постоянно выступают с откровенно русофобскими заявлениями:

Здесь не хватает только Франции и Польши!

Другие поддерживают решение русских внести в перечень недружественных стран США.

Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете,

- считает Le Magicien.

В свою очередь некий LETITAN похвалил президента России за то, что он не пускает ситуацию на самотёк - в отличие от своего французского коллеги Эммануэля Макрона: "Браво Путину!"