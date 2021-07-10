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"Здесь не будет проложен путь": Литва показала возведение "ограды от Белоруссии"

10 июля 2021, 01:30  •  61 • Политика
"Здесь не будет проложен путь автократических режимов в Европу", - заявил представитель литовских властей. "Ограду от Белоруссии" уже начали строить, но это совсем не стена, как сообщалось ранее. Процесс попал на видео.
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Литвы Жигимантас Павиленис опубликовал в Facebook видео, где возводится "ограда" от Белоруссии. На кадрах видны вкопанные в землю столбы, между которыми растягивают колючую проволоку. Этим занимаются люди в военной форме, а наблюдают за работой многочисленные журналисты.
"Работа начинается. Агрессия Лукашенко в организации преступной нелегальной иммиграции через внешнюю границу ЕС и НАТО будет остановлена. Здесь не будет проложен путь автократических режимов в Европу", - написал Павиленис под видео.
Ранее сообщалось, что решение отгородиться от Белоруссии принято в связи с большим потоком нелегальных мигрантов. В 2021 году было задержано более полутора тысяч человек. В рамках первого этапа работ собираются обнести колючей проволокой участок границы длиной в 30 километров.
Всего же Литва намерена установить "колючий барьер" на 550 километрах вдоль границы с Белоруссией, хотя общая её протяжённость составляет почти 679 километров. Работы должны продлиться несколько месяцев. Параллельно с растягиванием колючей проволоки будет строиться ограда.
"При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита", - весьма расплывчато объяснила глава литовского МВД Агне Билотайте.
Литве даже 41 миллиона евро на такую "ограду" не жалко.

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