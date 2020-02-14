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"Здесь будет "город-сад": Зеленский придумал, как привлечь переселенцев из Крыма

14 февраля 2020, 14:24  •  59 • В мире
Президент Украины анонсировал строительство поселения для переселенцев из Крыма, которое будет проходить при поддержке властей Турции. "Здесь будет город-сад", - помечтал Владимир Зеленский.
О грандиозных планах украинского гаранта сообщается на его официальном сайте. Строительство, по словам Зеленского, стартует уже в этом году, а соответствующая договорённость уже достигнута с президентом Турции Эрдоганом во время его недавнего визита в Киев.
"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь всё на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - мечтательно поведал президент Украины.
Помимо этого, пообещал он, на КПП "Чонгар", приграничном с российским Крымом, будет обустроен "специальный хаб", который "поразит" своей развитой инфраструктурой: здесь создадут самые комфортные условия для украинцев, пересекающих КПВВ, вплоть до "качественных дорог и транспортного сообщения".
Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума, который проведён в республике в марте 2014 года, после госпереворота в Киеве. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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