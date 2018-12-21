"Зажёг" на депутатском корпоративе в Киеве, с утра объявил войну России - версия Поклонской

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала проект постановления украинского депутата Виталия Куприя, призвавшего парламент обратиться к президенту с просьбой объявить войну России. По ее версии, подобная инициатива могла стать следствием того, что депутат накануне хорошо "зажёг" на корпоративе.

"Верховная рада и её отдельные депутаты явно перетрудились в уходящем году", - отметила экс-прокурор Крыма. Кроме того, она обратила внимание на то, что сейчас повсюду время новогодних корпоративов, в том числе и в Незалежной. "Депутат Куприй, скорее всего, от души "зажёг" на одном из них, товарищи не позаботились о нём с утра", - предположила она.

Как сообщалось ранее, Виталий Куприй внёс в Верховную раду проект постановления, предлагающий парламенту обратиться к президенту Украины с просьбой объявить войну, разорвать дипломатические отношения и прекратить транспортное сообщение с Россией.

Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента в пятницу, 21 декабря.

Депутат не приложил никакой пояснительной записки к своему проекту.

Комментарий Поклонской приводит "РИА Новости".