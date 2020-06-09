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"Зажрались наши депутаты": Народный артист в стихах обругал Госдуму за регистр для народа
09 июня 2020, 12:00 • 74 • Политика
Целая плеяда артистов выступила против единого регистра для граждан России. В стихотворной форме это озвучил народный артист РСФСР Сергей Никоненко. "Зажрались наши депутаты…" - безапелляционно заявил он.
Многие деятели культуры поддержали позицию режиссёра Никиты Михалкова и выступили против закона о едином регистре. В частности, народный артист РСФСР Сергей Никоненко возмутился действиями депутатов Госдумы, которые стремглав протащили законопроект.
В своём видеообращении он в стихах обругал политиков. По его мнению, таких парламентариев буквально хочется покрыть матом.
"Зажрались наши депутаты. Так хочется покрыть их матом! Им человек - тавро, клеймо! Нет, депутаты, вы - … <нецензурно>", - произнёс он на камеру.
В Сети высказывание Никоненко восприняли на ура. "Сергей Никоненко - хороший актёр и человек", "Хороший артист, всегда нравился. Есть честь и совесть", "Когда это до народа дойдёт?! Молодец, Никоненко, сильный человек!" - отмечают пользователи.
Отметим, что ранее также российский актёр Иван Охлобыстин призвал распустить Госдуму после того, как она приняла законопроект о создании единого регистра данных о населении.
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