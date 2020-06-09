"Зажрались наши депутаты": Народный артист в стихах обругал Госдуму за регистр для народа

Многие деятели культуры поддержали позицию режиссёра Никиты Михалкова и выступили против закона о едином регистре. В частности, народный артист РСФСР Сергей Никоненко возмутился действиями депутатов Госдумы, которые стремглав протащили законопроект.

В своём видеообращении он в стихах обругал политиков. По его мнению, таких парламентариев буквально хочется покрыть матом.

"Зажрались наши депутаты. Так хочется покрыть их матом! Им человек - тавро, клеймо! Нет, депутаты, вы - … <нецензурно>", - произнёс он на камеру.

В Сети высказывание Никоненко восприняли на ура. "Сергей Никоненко - хороший актёр и человек", "Хороший артист, всегда нравился. Есть честь и совесть", "Когда это до народа дойдёт?! Молодец, Никоненко, сильный человек!" - отмечают пользователи.

Отметим, что ранее также российский актёр Иван Охлобыстин призвал распустить Госдуму после того, как она приняла законопроект о создании единого регистра данных о населении.