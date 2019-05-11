|
"Зажигательно шутить, иначе уволят": В Сети оценили шутки Зеленского о Порошенко
11 мая 2019, 21:54 • 37 • Политика
Пользователи прокомментировали высказывание Зеленского про Порошенко, ворующего тапочки. Ему нужно "зажигательно шутить, иначе уволят", - полагает часть комментаторов.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля перед отъездом.
"Президент Порошенко совершает непоправимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначает судей", - рассказал Зеленский.
"Я вас очень прошу: сдайте ключи и рассчитайтесь за мини-бар - и вперёд! Вам ещё таможню и паспортный контроль проходить", - завершил свою речь Зеленский, ожидающий инаугурацию.
К таким резким шуткам в Сети отнеслись по-разному.
Некоторые поддерживают нового главу государства и критикуют Порошенко.
"Твори бардак, мы здесь проездом", - пишет пользователь Жанна Русакова.
Другие считают, что у Зеленского просто нет другого выхода - необходимо "зажигательно шутить, иначе уволят".
Некоторые саркастически поинтересовались: "Не супруга пишет ли Зеленскому речь?"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 мая 2019, 00:24
|
08 мая 2019, 02:54
|
07 мая 2019, 20:09
|
08 мая 2019, 12:24
|
05 мая 2019, 06:39
|
08 мая 2019, 09:24
|
05 мая 2019, 03:24