"Зажигательно шутить, иначе уволят": В Сети оценили шутки Зеленского о Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля перед отъездом.

"Президент Порошенко совершает непоправимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначает судей", - рассказал Зеленский.

"Я вас очень прошу: сдайте ключи и рассчитайтесь за мини-бар - и вперёд! Вам ещё таможню и паспортный контроль проходить", - завершил свою речь Зеленский, ожидающий инаугурацию.

К таким резким шуткам в Сети отнеслись по-разному.

Некоторые поддерживают нового главу государства и критикуют Порошенко.

"Твори бардак, мы здесь проездом", - пишет пользователь Жанна Русакова.

Другие считают, что у Зеленского просто нет другого выхода - необходимо "зажигательно шутить, иначе уволят".

Некоторые саркастически поинтересовались: "Не супруга пишет ли Зеленскому речь?"