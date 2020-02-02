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"Зажать в тиски": Пентагон привёл в замешательство "сомалийский манёвр" России

02 февраля 2020, 22:54  •  132 • В мире
Российская сторона рассматривает возможность создания военной базы на побережье Аденского залива в Сомали. По оценкам исследователей, благодаря удобному расположению это позволит РФ контролировать проход американских кораблей в Персидский залив. Кроме того, "сомалийский манёвр" может включать в себя и военно-логистический центр в Эритрее, что, по сути, зажмёт американцев в регионе в тиски.
В Пентагоне не скрывают обеспокоенности по поводу намерений России об Африке. По информации источников, российская сторона рассматривает возможность создания военной базы на побережье Аденского залива в Сомали.
Отмечается, что речь идет о создании базы в непризнанном государстве на территории Сомали - Сомалиленде. Как пишет New York Times, база может появиться в порту Бербера.
Кроме того, по данным инсайдеров Пентагона, Москва присматривается и к Эритрее, где может быть создан военно-морской логистический центр.
Африканский манёвр России в конечном счете может существенно ослабить влияние США в регионе, полагают представители Пентагона, тем более что в Джибути свою мощь наращивает Китай.
По оценкам специалистов, эти ухищрения Москвы могут плачевно сказаться и на контроле американцев за Персидским заливом.
В США опасаются, что русские с помощью своих баз в регионе сделают любые проходы военных кораблей по Аденскому заливу полностью контролируемыми, а американский военный флот, который использует проход через Красное море для переправки своих военных кораблей в Персидский залив, может быть очень серьёзно зажат в этом регионе.

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