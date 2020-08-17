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"Зажали в кабмине, стреляют": О "мирном" протесте 2013-го напомнил "тот самый снайпер с майдана"

17 августа 2020, 07:55  •  131 • В мире
Экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, бывший украинский силовик, напомнил о том, что происходило в Киеве в дни майдана. По его зарисовкам, это никак не укладывается в "мирный" протест. "Зажали в кабмине, стреляют", - вспоминает он слова командира донецкого "Беркута". И пока кто-то в центре Киева открыл огонь на майдане, украинских спецслужбистов с лёгкой руки записали в "тех самых снайперов СБУ".
На фоне раскачивания ситуации в Белоруссии раз за разом возникают аналогии с событиями в соседней с республикой Украине. Тогда в 2013-2014 годах в Киеве всё тоже начиналось якобы с мирных акций студентов. Чем это завершилось, известно - госпереворотом, кровью и гражданской войной, которая до сих пор громыхает на юго-востоке Украины. Новый режим в Незалежной впоследствии расправился с силовиками, "беркутовцами", которые выполняли приказы командиров и защищали государственную безопасность.
О том, что происходило в конце 2013-го, вспоминает экс-глава Совбеза ДНР (а некогда начальник отдела Центра специальных операций "А" СБУ) Александр Ходаковский.
"Пара зарисовок из конца 13-го...
Звоню командиру донецкого "Беркута":
- Андрей, что у вас?
- Зажали в кабмине, стреляют. Угошники (украинский аналог ФСО), охраняющие кабмин, поделились с нами стволами. Отбиваемся помаленьку... Связываемся с донецкими вэвэшниками, - отвечают, что сегодня четверых с огнестрелом и ожогами отправили в госпиталь. Вэвэшники научились отвечать майдановцам при помощи фейерверков и канализационных пластиковых труб - кроме дубинок и баллончиков с газом ничего не было", - пишет он в своём телеграм-канале.
В то же время и в Киеве было уже неспокойно - началась стрельба по людям. Как отмечает Ходаковский, силовикам пришлось спешно передислоцироваться, чтобы понять - кто открыл огонь.
"Сидим на своём этаже здания на Владимирской в Киеве - тревога: какие-то снайперы стреляют с крыш по майдану. Срочно сбор командиров подразделений, наших снайперов из главка - распределяем зоны поиска. Экипируемся, мчимся в машины во дворе - кто-то снимает. В тот же день меня и моих парней из отдела показывают во время погрузки в микроавтобусы, как "тех самых снайперов СБУ, которые выдвигаются на расстрел майдана", - отмечает он.
Скриншот Telegram/ Wargonzo
А утром силовиков отгоняют на Банковую улицу - спасать главу государства, а "мирные" протестующие добивают оставшихся за баррикадами силовиков.
"Майдан начинает атаковать и расстреливает вэвэшников, которые остались под баррикадами. Спецура внутренних войск прикрывает безоружных срочников, даёт им отойти, ведёт огонь по нападающим - счётчик "небесной сотни" меняет цифры... Янукович бежит, в Крыму его пытается ловить Наливайченко; все высокопоставленные бегут каждый своим способом и маршрутом - нас в Донецк выводит депутат от партии... Свобода. Всё, новая страница", - резюмирует он.
Напомним, что в Минске в это воскресенье уставшие от акций "протестунов" обычные белорусы выйдут на акцию. Беспрецедентная массовая акция состоится в полдень 16 августа на площади Независимости. Именно здесь соберутся те, кто поддерживает государственный курс и не хочет раскола в стране.

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